IBM publicó ayer sus resultados, con luces y sombras. Los ingresos y los beneficios por acción superaron las expectativas del mercado, y el flujo de caja libre aumentó significativamente. A pesar de ello, la reacción de los inversores está siendo negativa y las acciones de IBM caen durante el premercado.

Principales métricas de los resultados

Los ingresos del trimestre ascendieron a 16.330 millones de dólares, lo que representa un aumento interanual superior al 9% y una clara mejora del consenso de 16.100 millones de dólares.

lo que representa un aumento interanual superior al 9% y una clara mejora del consenso de 16.100 millones de dólares. El segmento de infraestructuras merece especial mención, con un crecimiento de hasta un 17%, lo que demuestra la resiliencia de las líneas de negocio tradicionales.

El segmento de consultoría tuvo un rendimiento mucho más modesto, con un crecimiento de tan solo el 3,3%.

La compañía también cumplió las expectativas de un margen operativo del 58,7%, y el beneficio ajustado por acción ascendió a 2,65 dólares, superando las previsiones.

El flujo de caja libre aumentó a 2.370 millones de dólares, lo que supone una mejora del 15% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

¿Por qué caen las acciones de IBM?

Desde XTB, pensamos que la decepcion viene por la tasa de crecimiento en software y consultoría, áreas que los inversores consideran campos naturales para la expansión y la creación de mayores márgenes en los próximos años.

A esto se suma que el crecimiento de los ingresos de este año se describió como "al menos el 5%" en lugar del "más del 5%" anterior. Esta formulación se interpretó como una reducción de facto de las previsiones y una mayor preocupación de que el crecimiento de los ingresos no se acelere como se esperaba anteriormente.

La mayoría de los bancos de inversión mantienen sus recomendaciones en niveles moderadamente positivos mientras los accionistas muestran cada vez más preocupación por la débil tasa de crecimiento en segmentos clave. Pese a ello, IBM sigue siendo una empresa con activos potentes, una amplia cartera tecnológica y una marca reconocible.

Por último, IBM enfrenta cada vez más dificultades para hacer frente a las demandas del mercado actual, altamente dinámico y agresivo, donde los inversores esperan una aceleración constante, especialmente en los segmentos de software y servicios. Sin evidencia clara de una aceleración sostenida del crecimiento en estas áreas, cada vez que se superen las expectativas de consenso puede no ser suficiente para revertir la narrativa negativa que rodea a la empresa.