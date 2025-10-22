IBM, una de las corporaciones tecnológicas más antiguas y reconocidas del mundo, publica hoy sus resultados trimestrales. La compañía creció con el desarrollo de hardware y sistemas transaccionales para grandes organizaciones, y actualmente combina software, servicios y soluciones en la nube dentro de un amplio ecosistema de socios tecnológicos. Su base de clientes está compuesta principalmente por instituciones con exigencias muy elevadas en cuanto a fiabilidad y seguridad.

Los dos informes anteriores decepcionaron, principalmente en lo relativo al beneficio por acción. En esta ocasión, los inversores centrarán su atención en varios ejes clave: el ritmo de adopción de soluciones basadas en inteligencia artificial, la solidez de los márgenes y los flujos de caja tras los tropiezos recientes, el estado de los servicios tradicionales, el valor estratégico del portafolio de patentes y la contribución del nuevo ciclo de infraestructura de los mainframes Z series 17.

1. Aceleración en software impulsado por IA y nube: el factor más esperado

La expectativa más relevante para el mercado es que se observe una aceleración en el segmento de software impulsado por inteligencia artificial y soluciones en la nube. IBM está ingresando en el terreno de la IA de manera cautelosa, ampliando su portafolio e integrando nuevas funcionalidades en sus plataformas existentes.

Los inversores estarán atentos a datos concretos sobre el valor de los contratos firmados, los efectos de las implementaciones con grandes clientes, el plan de monetización y el papel que juegan las alianzas tecnológicas.

2. Superar dos trimestres débiles: credibilidad financiera

El segundo desafío para IBM es cumplir con las expectativas conservadoras del mercado luego de dos trimestres relativamente débiles. La atención ya no está centrada exclusivamente en los ingresos, sino en la calidad de los márgenes y la generación de caja.

Los analistas buscan señales de una mayor disciplina de costos, estabilización de los gastos operativos y de ventas, así como confirmaciones de los objetivos anuales de flujo de caja. También será crucial contar con comentarios claros sobre los cronogramas de ejecución de contratos.

3. Servicios tradicionales: la base de ingresos recurrentes

Más allá de los proyectos vinculados con la inteligencia artificial, los servicios tradicionales —como mantenimiento, desarrollo y modernización de sistemas existentes— siguen siendo un pilar clave. Estos servicios aseguran recurrencia en los ingresos, aunque están sujetos a presión sobre tarifas y a la rotación de contratos.

El sólido portafolio de patentes de IBM continúa siendo un activo estratégico, ya que permite proteger márgenes, respaldar la actividad de licenciamiento y ofrecer una cobertura legal para nuevas funcionalidades de software e infraestructura.

4. Infraestructura: el nuevo ciclo de mainframes como motor de demanda

El cuarto pilar se encuentra en el área de infraestructura. Se espera que el nuevo ciclo de renovación de los mainframes Z series 17 impulse un aumento en los pedidos y una mayor demanda de servicios y software asociados a esta plataforma.

El mercado prestará atención a información concreta sobre la duración del ciclo, el ritmo de implementaciones y hasta qué punto esta nueva generación está diseñada para soportar aplicaciones relacionadas con inteligencia artificial.

IBM.US (D1)

Fuente: xStation 5