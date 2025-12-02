D-Wave avanza: crea unidad federal y sus acciones suben 3%

Las acciones de D-Wave Quantum Inc. suben 3% en la sesión de hoy tras anunciar la creación de una nueva unidad de negocio orientada a expandir la adopción de tecnologías cuánticas dentro del gobierno de Estados Unidos. Esta unidad se enfocará en desarrollar aplicaciones para el sector federal, crear productos que cumplan con los requisitos regulatorios y llevar a cabo actividades de marketing que faciliten la implementación de sistemas cuánticos.

La compañía instaló recientemente su computadora cuántica Advantage2 en Davidson Technologies. El sistema ya se está utilizando para resolver desafíos clave del gobierno y manejar aplicaciones sensibles, lo que permite a D-Wave probar y escalar sus tecnologías cuánticas en un entorno federal. Davidson Technologies trabaja tanto con el Departamento de Defensa de EE. UU. como con clientes comerciales del sector aeroespacial, ampliando de forma significativa el alcance potencial de los computadores cuánticos.

La creación de esta unidad responde al creciente interés del sector defensa por la tecnología cuántica, que puede apoyar tareas críticas como logística, transporte, análisis estratégico y otras funciones de seguridad nacional. La situación recuerda a las décadas de 1950 y 1960, cuando los primeros clientes de las empresas de semiconductores fueron agencias gubernamentales y el ejército estadounidense, contratos que aceleraron su desarrollo y posterior comercialización.

D-Wave reporta ingresos crecientes y márgenes estables, lo que refleja fundamentos sólidos. Si el interés en tecnologías cuánticas se transforma en contratos concretos, la nueva división podría fortalecer los ingresos en el mediano plazo. Aunque estos proyectos enfrentan ciclos de venta largos y retos operativos, la unidad federal incrementa de manera significativa el potencial de D-Wave en seguridad y defensa, y habilita el uso práctico del sistema Advantage2.