El informe del mercado laboral estadounidense de agosto es bastante difícil de estimar, tanto por la gran cantidad de información negativa derivada de los aranceles y la política migratoria como por los efectos estacionales (por ejemplo, la renovación de los contratos del personal escolar). El consenso del mercado asume una cifra de 75.000 empleos, tan solo 2.000 más que en julio. Sin embargo, cabe destacar que la última publicación estuvo dominada por revisada a la baja récord para los dos meses anteriores, que ascendieron a casi 260.000. A las 14:30h, conoceremos los datos clave del mercado laboral de EE. UU. UU.

Despidos estratégicos: tendencia actual

Los últimos informes del ISM confirman que las empresas buscan ahorrar gestionando la plantilla, a menudo para compensar la disminución de los márgenes, lastrada por el aumento de los costes de producción. Según los fabricantes, cumplir con la agenda "Hecho en Estados Unidos" es cada vez más difícil debido al constante aumento de los precios de los componentes importados, mientras que los márgenes se mantienen bajo presión incluso después de dos o tres subidas de precios. Además, los despidos afectan principalmente a trabajadores cualificados y con salarios altos (por ejemplo, ingenieros).

Por lo tanto, tanto la presión inflacionaria como la disminución de la demanda laboral están permeando la economía estadounidense, y la congelación de la contratación y los proyectos de inversión suelen atribuirse a la incertidumbre económica y comercial. Para la Fed, esto podría indicar que incluso un retorno a la flexibilización monetaria no necesariamente beneficiará al mercado laboral si los productores aún carecen de perspectivas comerciales más claras.

El subíndice de empleo ISM en el sector manufacturero repuntó ligeramente en agosto, pero se mantuvo por debajo del consenso del mercado. En general, ambos sectores reportan una contracción del empleo (valor inferior a 50). Fuente: XTB Research, datos de Macrobond.

El número de solicitudes de subsidio por desempleo se recupera de forma constante, aunque aún no alcanza niveles alarmantes. No obstante, las cifras recientes no sugieren que la situación del mercado laboral vaya a mejorar. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

Cabe destacar, sin embargo, los llamados "eventos puntuales". Uno de estos factores podría ser el regreso al trabajo de un gran número de empleados federales tras la liberación de fondos congelados el mes pasado. Estadísticamente, agosto también es un mes particularmente difícil de pronosticar. En los últimos años ha sido ligeramente mejor, pero si se considera el promedio de 30 años, agosto suele ser decepcionante en comparación con el consenso. Bloomberg, sin embargo, señala que, según datos de alta frecuencia, los datos del mercado laboral de agosto deberían ser mejores que los de julio. Al mismo tiempo, Bloomberg espera una revisión negativa para julio, lo que confirmaría la tendencia negativa en el mercado laboral estadounidense.

Por supuesto, no deben pasarse por alto otros componentes del informe, como la tasa de desempleo, que se espera que repunte hasta el 4,3 % interanual, y el crecimiento salarial, que se prevé que disminuya del 3,9 % interanual al 3,7 % interanual. El crecimiento salarial se acerca lentamente al 3,0 %, lo que es coherente con el logro de la meta de inflación a largo plazo. La tasa de desempleo aún se mantiene por debajo del pronóstico de la Reserva Federal, pero su repunte prácticamente garantizaría un recorte de tipos en septiembre. Sin embargo, un aumento más pronunciado podría suscitar la preocupación de que la Fed se haya retrasado en los recortes este año.

El desempleo, que se mantiene en niveles prepandémicos, no ha supuesto hasta el momento un riesgo para el mandato de pleno empleo de la Fed. Fuente: XTB Research, datos de Bloomberg.