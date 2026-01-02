- Los futuros de los índices de Wall Street suben.
- Los futuros de los índices de Wall Street suben.
- Los metales preciosos arrancan el año en positivo.
- El petróleo sube un 0,5%.
El sentimiento del mercado durante la primera sesión bursátil de 2026 es, en general, positivo. El índice de referencia asiático cerró con un alza de casi el 1%, liderado por las acciones de semiconductores e internet. Las acciones de Samsung alcanzaron nuevos máximos históricos, mientras que la china Baidu se disparó más de un 7% tras el debut de su unidad de chips en la bolsa de Shanghái.
Los mercados arrancan 2026 al alza
Los futuros de los índices bursátiles estadounidenses están al alza, con el Nasdaq 100 subiendo casi un 0,9%. Al mismo tiempo, los futuros de los índices europeos sugieren que la cotización en Europa podría comenzar con un ánimo ligeramente más débil. El progreso en las negociaciones entre Ucrania y Rusia se ha estancado una vez más, y Volodymyr Zelensky enfatizó que "nunca firmará un acuerdo débil". Añadió que el 10% restante de asuntos pendientes en el proceso de negociación es significativo, ya que se relaciona con el territorio ucraniano y las garantías de seguridad.
Los metales preciosos están subiendo con fuerza. El oro ha subido casi un 1,5%, hasta los 4.450 dólares por onza, mientras que la plata ha ganado más de un 4,5%, superando los 74 dólares. El cobre también ha subido. 2025 fue el mejor año para los metales desde 1979. Curiosamente, el índice del dólar también está subiendo, pero esto no impide que las criptomonedas también suban. Ethereum ha superado los 3.000 dólares y Bitcoin se cotiza cerca de los 89.000 dólares, lo que da a los alcistas la esperanza de una ruptura de la consolidación si se mantiene el impulso alcista de principios de año.
En medio de las tensiones geopolíticas, el petróleo ha subido casi un 0,5%, hasta los 61 dólares por barril, mientras que el gas natural ha bajado más de un 3%, hasta los 3,58 dólares por MMBtu. Los pronósticos meteorológicos de la NOAA sugieren que las condiciones en Estados Unidos entre el 6 y el 12 de enero serán mayormente cálidas.
