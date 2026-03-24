Datos PMI mixtos en EE. UU.

Datos de PMI
- US Composite PMI: 51,4 (Esperado: 51,9; Anterior: 51,9)
- US Manufacturing PMI: 52,4 (Esperado: 51,5; Anterior: 51,6)
- US Services PMI: 51,1 (Esperado: 52,0; Anterior: 51,7)
Las lecturas del PMI estadounidense reflejan las tendencias observadas en Europa: el índice manufacturero superó ampliamente las expectativas, mientras que el índice de servicios quedó por debajo de las previsiones. Dado el papel dominante del sector servicios en la economía estadounidense, el cambio general en el sentimiento parece negativo, aunque el índice compuesto se mantiene por encima del umbral de expansión de 50.
Un posible factor detrás de la divergencia entre manufactura y servicios podría ser la guerra en Irán, que puede estar apoyando la actividad industrial relacionada con defensa mientras afecta negativamente a sectores como el turismo. El turismo estadounidense podría verse aún más presionado por:
Cambios en la percepción de EE. UU. como destino de viaje, La crisis en curso en la administración del espacio aéreo estadounidense.
Gráfico del par EUR/USD
La reacción del mercado a los datos sigue siendo limitada, pero el par EUR/USD sube tras la publicación.
Fuente: xStation5
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