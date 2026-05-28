- El EUR/USD rebota con fuerza desde 1,16 tras un PIB revisado a la baja y un PCE sin sorpresas
- El BCE aporta el contrapunto
- La geopolítica añade volatilidad
- Análisis Técnico
- El EUR/USD rebota con fuerza desde 1,16 tras un PIB revisado a la baja y un PCE sin sorpresas
- El BCE aporta el contrapunto
- La geopolítica añade volatilidad
- Análisis Técnico
En las últimas horas se ha producido un giro notable en los mercados financieros. El par EUR/USD registró un rebote brusco después de que las caídas previas lo llevaran momentáneamente por debajo de 1,16. El euro gana ahora alrededor de 0,1%, cotizando en torno a 1,1630. El movimiento responde a una combinación de datos macro decepcionantes en Estados Unidos., señales hawkish del BCE y novedades en el frente geopolítico.
Datos débiles en Estados Unidos y alivio inflacionario
El principal catalizador de la debilidad del dólar fueron las últimas publicaciones macroeconómicas, que enfriaron los temores hawkish:
Crecimiento del PIB decepcionante
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El BEA revisó el PIB del 1T a la baja: 1,6% frente al 2,0% previo y esperado.
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El mercado contaba con que la cifra se mantuviera en 2,0%.
PCE en línea con lo esperado
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El PCE general subió a 3,8% YoY en abril (desde 3,5%), exactamente en línea con el consenso.
Core PCE estable
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El Core PCE se situó en 3,3% YoY, también coincidiendo con las previsiones.
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En términos mensuales, subió 0,2%, por debajo del 0,3% esperado.
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La revisión del PIB confirma una desaceleración más profunda. El conflicto con Irán ya estaba en marcha en marzo, lo que sugiere que el 2T también podría verse afectado.
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El repunte del PCE en línea contrasta con el CPI, que sorprendió al alza.
El hecho de que la inflación no sorprendiera al alza —pese al fuerte repunte de las materias primas— trajo alivio a los inversores. Combinado con la desaceleración del PIB, esto presionó a la baja al dólar, reduciendo las expectativas de subidas rápidas de tipos por parte de la Fed.
BCE hawkish y presión en la Eurozona
Mientras la economía estadounidense muestra señales de enfriamiento, desde Europa llegan noticias que respaldan al euro.
Las actas de la reunión de abril del BCE indican que los riesgos inflacionarios en la Eurozona se han intensificado.
Los funcionarios del BCE destacaron:
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presiones de precios crecientes,
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necesidad de mantener tipos restrictivos durante más tiempo.
La divergencia entre una Fed potencialmente más suave, y un BCE preocupado por la inflación, ha impulsado al EUR/USD. El mercado descuenta ahora una probabilidad del 93% de subida de tipos en junio.
Geopolítica: sanciones y posible avance nuclear
La atención del mercado sigue centrada en Oriente Medio.
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Los precios de la energía subieron tras nuevos enfrentamientos entre fuerzas de EE. UU. e Irán en el Golfo Pérsico.
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El WTI llegó a subir más del 3% en la sesión europea.
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El Tesoro de EE. UU. anunció sanciones contra una nueva institución iraní que declaró control unilateral sobre el Estrecho de Ormuz.
Sin embargo, el sentimiento mejoró tras informaciones del canal saudí Al Hadath:
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Islamabad propondría a Washington un acuerdo para que el uranio iraní sea transferido a Pekín bajo supervisión internacional.
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Esto podría desescalar el conflicto y reducir la prima de riesgo.
Trump, por su parte, afirmó que no quiere que el uranio iraní termine en Rusia ni China, lo que mantiene la incertidumbre.
Perspectiva técnica del EUR/USD
La combinación de datos de crecimiento más débiles en EE. UU, un tono hawkish del BCE y un posible avance diplomático en el dossier nuclear iraní,ha dado soporte a un rebote contundente del EUR/USD.
El cierre con una mecha inferior tan pronunciada sugiere que el soporte clave en 1,16 está aguantando. Esto abre la puerta a un posible test de la resistencia en el retroceso del 50%.
📊Comentario del día - ¿FOMO o FEMO?
Calendario del día: Hoy se publica el dato del PCE
La bolsa hoy: El petróleo sube tras la represalia iraní
Resumen Diario: El petróleo y los índices caen pese a las ilusorias esperanzas de paz
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