- Wall Street sube impulsado por datos macro sólidos y expectativas de un posible acuerdo entre EE.UU. e Irán.
- El sector de software lidera las ganancias, con avances destacados en Microsoft, Oracle y ServiceNow.
- El Nasdaq 100 recuperó los 30.000 puntos, mientras el mercado mantiene el optimismo pese a dudas sobre el acuerdo geopolítico.
- Wall Street sube impulsado por datos macro sólidos y expectativas de un posible acuerdo entre EE.UU. e Irán.
- El sector de software lidera las ganancias, con avances destacados en Microsoft, Oracle y ServiceNow.
- El Nasdaq 100 recuperó los 30.000 puntos, mientras el mercado mantiene el optimismo pese a dudas sobre el acuerdo geopolítico.
Wall Street rebota hoy impulsado por el optimismo en torno a los reportes de Axios sobre la finalización de un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán, así como por sólidos datos macroeconómicos. Los datos ayudaron a aliviar las preocupaciones inflacionarias, con el PCE mensual ubicándose ligeramente por debajo de las previsiones en 0.4% frente al 0.5% esperado, mientras que también apuntaron a condiciones subyacentes sólidas en la economía en general.
Microsoft sube y el Nasdaq 100 alcanza los 30.000 puntos
Microsoft avanza tras reportes sobre el lanzamiento de nuevos modelos de IA, mientras que el sector de software supera al de semiconductores, donde compañías como Intel y Nvidia enfrentan presión. Empresas como ServiceNow, Oracle y NetApp se encuentran entre las ganadoras de la jornada.
Por otro lado, los reportes de Axios ya han sido desmentidos repetidamente por Teherán en el pasado. Esta vez parece similar. Poco después de la publicación de Axios, fuentes de i24NEWS indicaron que las negociaciones lideradas por el iraní Araghchi y el enviado estadounidense Witkoff finalmente no recibieron la aprobación del liderazgo iraní. El líder espiritual de Irán, Mojtaba Khamenei, supuestamente no aceptó avanzar con el acuerdo.
Sin embargo, los mercados no revirtieron sus ganancias tras estos reportes. El rally continuó, respaldado por la disminución de las preocupaciones sobre un posible aumento en los precios del petróleo y la inflación.
El contrato de futuros del Nasdaq 100 volvió a superar los 30.000 puntos aproximadamente una hora después de la Apertura de Mercado en EE.UU. y rápidamente borró las pérdidas iniciales de la primera parte de la sesión.
El Ibex 35 cae ante la escalada en Oriente Medio
Axios informa que Estados Unidos e Irán alcanzaron un acuerdo, pero aún necesitan la aprobación final de Trump.
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