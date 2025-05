De Guindos habla y la banca española sube: ¿qué ocurre?

La banca española está liderando de nuevo al Ibex 35 y sobre todo las acciones de Bankinter (BKT.ES). Todo ello a pesar de que de Guindos, vicepresidente del BCE, ha dicho unas palabras que no son del todo optimistas sobre la situación actual de la Eurozona. ¿Qué está ocurriendo? Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Las acciones de Bankinter lideran al Ibex 35 tras las palabras de De Guindos Aunque el sector ha empezado con fuerza la sesión, en estos momentos las alzas se concentran en valores concretos, sobre todo las acciones de Bankinter. Más allá de eso, la banca española ha sido clave para las subidas del Ibex 35 en estas últimas sesiones a pesar de los riesgos de bajadas de tipos y la caída de la rentabilidad de las entidades. Ya tuvimos oportunidad de repasar las sombras de los resultados de la banca española, por lo que hoy hacemos referencia a las palabras de de Guindos. Luís de Guindos ha afirmado que aunque actualmente el mercado está satisfecho con la posición crediticia de los países de la Eurozona, esto puede cambiar en el futuro. El vicepresidente del BCE claramente está viendo la situación de Estados Unidos como un aviso, dado que el país norteamericano está teniendo problemas para rebajar los tipos de interés de su deuda. Aunque nadie duda de la solvencia de la Eurozona en el corto plazo (al igual que con Estados Unidos), la realidad es que eso no implica que el coste de tu deuda no se pueda disparar, lo que pondría aún más en aprietos a los países más endeudados. De hecho, esta situación se retroalimenta, ya que un aumento de los costes de financiación hace más difícil conseguir superávit fiscal, lo que lleva a mayor desconfianza del mercado y mayores tipos de interés. ¿Qué tiene que ver las palabras de De Guindos con la banca española? La banca es un negocio cíclico, por lo que una situación en la que la deuda de los países está presionada por el mercado, es muy probable que produzca también tensiones económicas e incluso en la banca en sí misma. Esto aumenta el riesgo del sector y se volvería otro factor más a sumar a los que ya se enfrenta la industria. De momento, esto no ha ocurrido, pero no es un escenario para nada descartable. Movimientos de la banca en la sesión de hoy: Fuente: Plataforma de XTB



