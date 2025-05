📊¿Qué esconden los resultados de los bancos españoles?

Los resultados de los bancos españoles del Ibex 35 han dado la sensación de mostrar una gran solidez a pesar de la caída de los tipos de interés, ya que sus beneficios contables se han disparado en un 27,1% interanual hasta un total de 8.487 millones de euros. Sin embargo, el número real está muy lejos del reportado por las compañías. ¿Qué esconden los resultados de la gran banca?   Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil El margen de intereses de los bancos españoles empieza a flojear La principal métrica de la cuenta de resultados de los bancos españoles, el margen de intereses, ha caído un 3,9%, o 927 millones de euros en total, hasta los 22.548 millones de euros. Esto se ha debido a la caída de los tipos de interés que hemos vivido en el último año, a pesar de que algunas de las entidades del Ibex 35 han conseguido paliar esa caída con sus negocios internacionales (por ejemplo, Banco Sabadell con TSB en Reino Unido). La mayor perjudicada ha sido Bankinter, con una caída del -6,4%, aunque menos BBVA (-1,75%) y Sabadell (-1,22%) la caída en general ha rondado el -5%. Esto no casa con la narrativa que sigue imperando en el mercado, que espera que la caída del margen de clientes (diferencia entre el tipo de interés al que prestan y el tipo al que piden prestado/depósitos) se compense con el aumento del volumen de crédito, manteniendo así el margen de intereses estable. El problema viene en que la cartera crediticia de los grandes bancos españoles ha crecido en un 1% frente al último trimestre del año y si bien en términos anualizados sería de un 4,4%, de momento no ha conseguido compensar la caída en el margen de clientes. Además, la banca se enfrenta a otro problema: las amortizaciones anticipadas. De hecho, la nueva producción ha crecido con fuerza en términos generales, pero las amortizaciones anticipadas han frenado la cifra total en el balance. Ante esta situación, vemos dos escenarios posibles: Los tipos de interés se mantienen estables en los niveles actuales o se reducen muy poco: en este escenario, las refinanciaciones se reducirían y el margen de intereses comenzaría a normalizarse (en parte también por una base menor)

Los tipos de interés continúan reduciéndose, empujados por la debilidad económica en Europa y el impacto de los aranceles: las refinanciaciones continuarían y el margen de clientes también bajaría tanto por los menores tipos de la nueva producción como por las refinanciaciones a tipos más bajos de crédito ya emitido  En nuestra opinión, tendemos a pensar como más probable el segundo escenario. Principalmente por la debilidad de Alemania y Francia, a la vez que vemos que los tipos de interés en Europa tienden a la baja por las tensiones demográficas y el alto endeudamiento de los países (ayudados por el BCE).  Las comisiones ayudan, pero no es suficiente Las comisiones han crecido en un 5,9% interanual para alcanzar un total de 7.055 millones de euros, con Bankinter claramente liderando (+13,4%) y Sabadell renqueando (+1,18%). El principal impulsor ha sido la captación de recursos fuera de balance, es decir, gestión de activos. En total, el impacto positivo frente al primer trimestre del 2024 es de 390 millones de euros, lo que no compensa ni de lejos la caída de 927 millones de dólares en el margen de intereses. ¿Qué ha compensado entonces la caída del margen de intereses?  El beneficio neto de los bancos españoles ha crecido un 4%, no un 27% La realidad, es que dos métricas contables han tenido un impacto positivo muy claro en las cuentas de la gran banca española. Nos referimos a las provisiones y deterioros (que los englobamos en uno), junto a los impuestos.  Reducción de provisiones y deterioro Las provisiones y deterioros se han reducido en un 8,4% interanual, lo que ha tenido un impacto positivo en los resultados de 535 millones de euros. Lo importante aquí es señalar que estas partidas son movimientos contables y que tienen una importante discrecionalidad.  Impacto del impuesto a la banca Por su parte, la banca española decidió imputar en sus cuentas del primer trimestre del 2024 el impacto total estimado del gravamen sobre la banca. Esto supuso que el pago total por este impuesto ascendió a un total de 1.479 millones de euros. Sin embargo, en este primer trimestre del 2025 la banca ha decidido imputar el impuesto de manera lineal, lo que en total ha supuesto un pago de 370 millones de euros. Es decir, tan solo con la diferencia de imputación en el impuesto a la banca, las entidades han tenido un impacto positivo de más de 1.100 millones de euros. Por tanto, si tan solo nos fijamos en el impuesto a la banca y asumimos el impacto en el primer trimestre del 2024 de manera lineal, el crecimiento del beneficio neto habría sido del 9%. Cifra ya muy lejana a ese 27,1%. Más aún, si incluimos las partidas de provisiones y deterioros a este cálculo y las mantenemos constantes de un año a otro, el crecimiento del beneficio neto de gran parte de los bancos españoles tan solo habría sido del 4,1%.  ¿Qué hacemos con los bancos? En nuestra opinión, los bancos españoles ya no tienen potencial y el atractivo para el inversor es prácticamente nulo en función del binomio riesgo-rentabilidad. De hecho, aunque el segundo trimestre del año pueda ser similar al primero, lo normal es que en la segunda mitad del año ya veamos aún más debilidad, repercutiendo en el múltiplo al que cotiza actualmente. Esta tendencia se puede acelerar si los países donde los bancos españoles tienen presencia no llegan a un acuerdo beneficioso con Estados Unidos, ya que impactaría a la actividad económica.  ¿Qué pasa con la OPA BBVA-Sabadell? Pensamos que los resultados no cambian la posición en la OPA. De hecho, creemos que el gobierno finalmente dará el visto bueno a la operación, ya que de lo contrario supondría contradecir a organismos tanto nacionales (CNMC o Banco de España) como europeos (BCE). Sin embargo, si esperamos que se apuren los plazos al máximo para finalizar el proceso. En cuanto a los accionistas de Sabadell, creemos que acabarán aceptando la OPA, sobre todo por la parte institucional, que posee el 46% del capital de Sabadell y que en ocasiones son inversores pasivos. Por la parte minorista, pensamos que el accionista de Sabadell va aceptar la oferta de manera generalizada, dada la tendencia hacia la concentración de la banca europea en general y la dificultad para competir en un contexto así. Existe el riesgo de que las sinergias sean mucho menores a las estimadas en un inicio, pero de esta manera se reduce el riesgo de concentración a España, con la exposición internacional de BBVA. Â

