De la SaaS Apocalypse al rebote: ¿Qué está pasando con SAP?

Hoy la alemana SAP se ha convertido en una de las acciones que más sube en el mercado europeo. Es un movimiento especialmente interesante porque hablamos de una compañía que, hace apenas unos años, llegó a ser la empresa más valiosa del EuroStoxx 50, ocupando el primer puesto del índice.

Ahora, sin embargo, se encuentra en la novena posición, tras haber corregido más de un 40% desde máximos. Aun así, no todo está perdido: la acción parece estar dejando atrás la tendencia negativa acumulada desde comienzos de año.

Las últimas sesiones lo demuestran. SAP ha rebotado con fuerza y hoy sube más de un 5%, convirtiéndose en la mejor del EuroStoxx 50 y del DAX 40.

La pregunta es clara: ¿por qué cayó tanto y por qué está recuperando ahora?

El negocio de SAP: esencial, complejo y desconocido para muchos inversores

SAP es una de las grandes desconocidas para los inversores menos experimentados. Su negocio es fundamental: desarrolla software empresarial que actúa como la columna vertebral tecnológica de algunas de las mayores compañías del mundo.

Su plataforma permite conectar datos, procesos y departamentos (finanzas, recursos humanos, logística, ventas, operaciones) para que una empresa pueda funcionar de forma integrada y eficiente.

A pesar de su importancia, SAP no ha escapado a las caídas bursátiles. Desde junio de 2025, la acción entró en una espiral bajista que parecía no tener fin.

La razón principal fue su cambio de modelo de negocio.

Durante décadas, SAP cobraba grandes sumas por instalar su software en servidores físicos del cliente. Después, generaba ingresos adicionales por soporte, mantenimiento y ampliaciones.

Pero hace unos años decidió transformar este modelo hacia un sistema de suscripciones en la nube, donde los clientes pagan de forma recurrente y el software se aloja en servidores remotos.

El problema es que migrar al cloud no es sencillo. Las empresas deben invertir tiempo, dinero y recursos para hacer la transición, lo que ralentiza el proceso.

Para acelerar el cambio, SAP anunció que entre 2027 y 2030 dejaría de dar soporte al modelo antiguo, obligando a sus clientes a actualizarse.

Durante 2024 y principios de 2025, esta transición generó un boom: miles de empresas se migraron al nuevo sistema y los ingresos crecieron de forma espectacular.

Pero ese mismo catalizador se convirtió en su mayor enemigo.

A partir de la segunda mitad de 2025, el crecimiento empezó a moderarse y el backlog dejó de aumentar al ritmo esperado. Los inversores interpretaron esto como una señal de agotamiento y la acción comenzó a caer.

En 2026 llegó el golpe final: la SaaS‑Apocalypse, un periodo en el que el mercado temía que la inteligencia artificial redujera las barreras de entrada del software empresarial y erosionara los ingresos de las grandes plataformas.

SAP llegó a caer un 50% desde máximos, con un desplome del 30% solo en 2026.

Por qué SAP está rebotando ahora: dos factores clave

Tras tocar fondo, la compañía parecía condenada a seguir cayendo. Sin embargo, en las últimas semanas la narrativa del mercado ha cambiado y SAP ha logrado rebotar más de un 20% desde mínimos de 2026.

Este giro se explica por dos factores principales:

1. Resultados del primer trimestre: resiliencia en un entorno complicado

Aunque no fueron espectaculares, los resultados mostraron que SAP mantiene un crecimiento sólido incluso en un contexto de incertidumbre.

Lo más importante: el backlog a moneda constante (la métrica que más preocupaba al mercado) se mantuvo firme, disipando parte del miedo a una desaceleración estructural.

2. Cambio de percepción sobre la IA en el sector software

Las palabras de Jensen Huang, CEO de NVIDIA, asegurando que es un gran momento para ser una empresa de software, han tenido un impacto notable en el sentimiento del mercado.

Además, SAP ha comunicado avances en sus agentes de inteligencia artificial, que podrían mejorar su oferta de servicios y abrir nuevas vías de monetización.

El consenso del mercado y lo que SAP aún debe demostrar

Los analistas mantienen una visión constructiva sobre el valor. El precio objetivo medio del consenso de Bloomberg se sitúa alrededor de los 210 euros, lo que refleja expectativas de recuperación.

Aun así, SAP tiene mucho que demostrar. La compañía insiste en que la IA será un punto de inflexión generacional para su negocio, pero el mercado quiere ver cómo se materializan esos ingresos adicionales y cómo se integran los agentes de IA en su modelo de suscripción.

SAP es un valor con una historia fascinante: estuvo en lo más alto del mercado europeo, cayó con fuerza y ahora intenta reconstruir su narrativa.

Por su peso histórico y por el papel que juega en el software empresarial global, es una acción que merece ser seguida de cerca.

Cómo acceder a SAP desde XTB

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, los usuarios pueden acceder a SAP (SAP.DE), una de las compañías europeas más consolidadas en el ámbito del software empresarial y los sistemas de gestión corporativa. La empresa opera en múltiples sectores y su tecnología forma parte de la infraestructura digital utilizada por organizaciones de todo el mundo.

Como ocurre con el resto de acciones y ETF disponibles en la plataforma, los primeros 100.000 euros de negociación mensual están libres de comisión, tanto en compra como en venta, lo que permite operar con SAP dentro de los tramos iniciales sin costes añadidos.