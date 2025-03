Las acciones de defensa en Europa vuelven a subir en la jornada de hoy después de que Estados Unidos decidiera suspender la ayuda militar a Ucrania. Tanto Thales, el fabricante francés, como la alemana Rheinmetall o la británica BAE Systems se anotan subidas, mientras que, en el plano nacional, Indra vuelve a situarse en la parte alta del Ibex 35. Trump suspende la ayuda militar a Ucrania El presidente Donald Trump ordenó que se suspendiera toda la ayuda militar días después del famoso enfrentamiento con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenski, en la Casa Blanca. La suspensión permanecerá hasta que Trump determine que Ucrania demuestra un compromiso de buena fe con la paz. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil En estos momentos, aproximadamente un tercio del total de los suministros militares a Ucrania proviene de Estados Unidos, pero no solo la cantidad es importante, ya que Estados Unidos proporciona elementos clave del arsenal de Ucrania que no pueden reemplazarse fácilmente. Por ejemplo, cuenta con la mayoría de los misiles de defensa aérea y la capacidad de ataques de precisión de largo alcance, fundamentales para repeler y disuadir los devastadores ataques aéreos, con drones, misiles y bombas de Rusia. Además, Estados Unidos también proporciona información crítica de inteligencia militar y de localización de armas que otros aliados de la OTAN no tienen la capacidad de igualar, así como la mayor parte de los aviones de transporte aéreo pesados ​​que transportan físicamente armas a Ucrania, incluidas las de otros socios. Resultado de Thales Esta mañana ha presentado resultados la compañía francesa del sector de defensa, Thales. Las previsiones de cara a los próximos meses de la compañía superaron las estimaciones, ya que se espera que el compromiso de Europa de aumentar el gasto militar para apoyar a Ucrania aumente las ventas de las compañías de defensa en toda la región. Thales pronosticó ventas de hasta 21.900 millones de euros en 2025, por encima de la estimación promedio de 21.600 millones de euros, según un comunicado. Como consecuencia, la acción subió hasta un 13%, lo que permite alcanzar una revalorización en lo que va de año a aproximadamente el 80%. Las acciones del sector de defensa continúan su repunte tras las noticias. Rheinmetall abrió con un alza del 5%, mientras que BAE Systems sube un 2,5%. En España, Indra vuelve a liderar el comportamiento del selectivo nacional y, después de subir ayer un 10%, hoy sube otro 3%. ¿Cómo invertir en el sector de la defensa? En este vídeo explicamos las diferentes alternativas que podemos encontrar para invertir en el sector de la defensa, y los motivos que están llevando a las empresas del sector a sus máximos históricos.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.