Declaraciones de Musalem y Hammack (Fed) sobre política monetaria de EE. UU. 🏛️ El euro sube levemente

v Hoy, los miembros de la Reserva Federal Alberto Musalem y Beth Hammack ofrecieron declaraciones clave sobre la política monetaria estadounidense y los riesgos asociados a los aranceles comerciales. El par EUR/USD registró una ligera subida, en reacción a las señales mixtas sobre el rumbo económico. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Comentarios de Alberto Musalem (Fed): Si las tensiones comerciales se desescalan de forma duradera, la inflación podría volver al objetivo del 2% , el mercado laboral seguiría siendo resiliente y la actual política monetaria seguiría siendo adecuada .

Los aranceles pueden tener efectos tanto temporales como duraderos sobre la inflación .

Incluso tras la desescalada del 12 de mayo, los aranceles probablemente debilitarán el mercado laboral y elevarán los precios .

La incertidumbre en la política económica sigue siendo inusualmente alta .

La economía de EE. UU. mantiene fundamentos sólidos , con un mercado laboral estable y una inflación que ha disminuido , aunque sigue por encima del objetivo del 2% .

Si las expectativas de inflación se desanclan , la Fed debe priorizar la estabilidad de precios .

Una respuesta equilibrada frente a una inflación elevada y al desempleo es posible si las expectativas inflacionarias se mantienen ancladas.

La política monetaria actual está bien posicionada para las condiciones vigentes. Comentarios de Beth Hammack (Fed): Existe una enorme incertidumbre que continúa pesando sobre la actividad económica .

Las decisiones futuras de política monetaria podrían compensar los efectos de la política comercial actual .

Un escenario de estanflación es una posibilidad probable .

No quiero sobrerreaccionar ante los acontecimientos del comercio internacional .

La incertidumbre en torno al proyecto de ley fiscal de la Casa Blanca está complicando nuestras proyecciones. El par EUR/USD registra una leve subida, apoyado por la combinación de comentarios cautelosos por parte de la Fed y la percepción de que la política monetaria podría permanecer sin cambios en el corto plazo, a pesar de los riesgos de inflación impulsados por los aranceles.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.