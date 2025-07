El Ibex 35 sube pese a la presión sobre Inditex y las utilities

Los principales índices bursátiles internacionales continúan su avance, cotizando cerca de sus máximos históricos, después de que el presidente de Estados Unidos decidiera aplazar nuevamente la imposición de aranceles hasta el 1 de agosto, reactivando el conocido TACO Trade. Este nuevo retraso ha impulsado el apetito por el riesgo en los mercados. Fuerte impulso del Ibex 35 gracias al tirón bancario y energético En España, el Ibex 35 se aproxima a los 14.100 puntos, apoyado en la buena marcha de los sectores más ligados al ciclo económico. BBVA y Sabadell destacan entre los valores más alcistas del día, en medio de rumores que apuntan a una mejora en la oferta por parte de la entidad vasca. Aunque las sinergias ya no serían tan significativas, el horizonte temporal de tres años no representa un obstáculo relevante desde una perspectiva de largo plazo. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Otros valores destacados dentro del Ibex 35 son Grifols y Repsol. Esta última, que hoy distribuye dividendo, logra recuperar parte del terreno perdido en jornadas anteriores tras conocerse que la OPEP aumentará nuevamente su producción de crudo. A pesar del buen tono general, algunos valores dentro del Ibex 35 sufren correcciones. Las utilities y las Socimis se ven afectadas negativamente por la subida global en la rentabilidad de los bonos, impulsada por nuevas emisiones para financiar el creciente déficit fiscal. Inditex, uno de los pesos pesados del Ibex 35, lidera las caídas tras la reciente publicación de resultados que no convencieron al mercado. En un contexto difícil para el sector textil, los inversores muestran cautela respecto al futuro inmediato de la compañía. EE.UU. se mantiene estable tras las amenazas arancelarias En Wall Street, los principales índices se mantienen estables tras la agitación vivida en la sesión anterior. El presidente estadounidense envió varias cartas a socios comerciales —como Japón, Corea del Sur, Sudáfrica, Indonesia, Tailandia y Camboya—, advirtiendo de posibles aranceles del 25% si no se alcanzan acuerdos. A pesar de estas tensiones, muchas casas de análisis han elevado sus proyecciones para el S&P 500 de cara a fin de año. Los analistas argumentan que los posibles recortes de tipos por parte de la FED, la caída en los rendimientos de los bonos y la fortaleza de los resultados empresariales respaldan esta visión optimista. Aunque los comentarios sobre la guerra comercial están volviendo a los titulares, eso no significa que vayamos a repetir lo ocurrido a finales de marzo y principios de abril. Bonos y oro ante la apreciación del dólar En los mercados de renta fija, se observa un nuevo repunte en los bonos. A corto plazo, la expectativa de recortes de tipos presiona a la baja las rentabilidades, mientras que a largo plazo, las dudas fiscales y el repunte esperado de la inflación empinan la curva de tipos a nivel global. En materias primas, el petróleo se mantiene estable en torno a los 70 dólares por barril, impulsado por el optimismo sobre un posible avance en las negociaciones comerciales entre EE.UU. y la Unión Europea. El dólar estadounidense continúa fortaleciéndose, lo que ha provocado una caída del oro superior al 1%. La debilidad del metal precioso también responde a la mejora en la confianza de los inversores, tras informes que apuntan a concesiones por parte de Japón y avances positivos con la UE.

