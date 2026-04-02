La llegada de la Semana Santa vuelve a ejercer presión sobre un conjunto muy específico de materias primas que representan un pilar fundamental de la cesta de la compra. El chocolate, las almendras, los pasteles de Pascua, el bizcocho y otros productos típicos de la temporada, así como productos como el cacao, el azúcar, la mantequilla, el trigo y los huevos cobran mayor relevancia en esta época del año.

Cada año surge la pregunta sobre los costes: y es que el coste de producción y compra de estos productos puede variar, dado que los consumidores han sufrido periodos de alta inflación en los últimos cinco años.

Tras un 2024 marcado por fuertes subidas de precios en el chocolate y otras materias primas alimentarias, este año se plantean las mismas preguntas. Algunas materias primas han experimentado una clara corrección respecto al año anterior, mientras que otras siguen cotizando a precios elevados.

Del cacao al azúcar: ¿cómo han evolucionado las materias primas más relevantes para Semana Santa?

El cacao es la materia prima que más destaca. Si bien registró fuertes aumentos de precio a lo largo de 2024, asociados a problemas en las cosechas que provocaron una disminución de la producción mundial en los principales países productores, el año 2025 se caracterizó por correcciones muy pronunciadas, del orden del 60%, con precios que ajustaron la apreciación excesiva derivada de las preocupaciones del año anterior. Este año, el comportamiento del cacao en las bolsas continúa marcado por fuertes devaluaciones, alrededor del 45% en lo que va del año (desde principios de 2026 hasta la fecha).

Además del cacao, los precios del azúcar y la mantequilla en la Unión Europea también han corregido significativamente con respecto a los valores registrados en años anteriores.

Por el contrario, solo el trigo y los huevos se mantienen por encima de los niveles registrados hace un año; aun así, el precio del trigo continúa cotizando en mínimos históricos.

¿Cómo impacta la caída del cacao en los consumidores?

Por el momento, no se prevén nuevas presiones inflacionarias. La tendencia de las materias primas para la producción de chocolate en esta época del año no es lineal. Si bien el precio del cacao ha caído drásticamente, otras materias primas se han mantenido estables o han experimentado ligeros aumentos.

Además, no se espera que la actual guerra en Oriente Medio, que ha contribuido a un aumento generalizado de los costes energéticos, se traduzca aún en precios más altos para el consumidor final.

Por lo tanto, la Semana Santa de 2026 debería ser, en promedio, menos costosa en cuanto a materias primas que la de 2025, especialmente para los productos con mayor contenido de chocolate.

Aun así, los consumidores no deben esperar una bajada directa de precios en las tiendas, ya que este periodo se caracteriza por un aumento de la demanda, que se prevé que se mantenga alta.