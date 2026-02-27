Dell se dispara y la IA se apunta la victoria

Dell Technologies presentó los resultados del cuarto trimestre y del año fiscal 2026, registrando ingresos, beneficios y flujo de caja récord. La compañía también presentó una guía muy sólida para el año fiscal 2027, impulsada por el rápido crecimiento de su segmento de servidores optimizados para IA. La reacción del mercado fue claramente positiva, con la acción subiendo un 12% en el after‑hours.

Los resultados confirman que Dell se está transformando cada vez más de un fabricante tradicional de PC en un proveedor clave de infraestructura de centros de datos y soluciones de IA. El grupo Infrastructure Solutions Group (ISG) es ahora responsable de la mayor parte del impulso de crecimiento de la compañía, con ingresos trimestrales de servidores optimizados para IA aumentando más del 300% interanual.

Dell reportó más de 64.000 millones de dólares en pedidos de servidores de IA en el FY2026 y entró en el nuevo año fiscal con una cartera de pedidos de 43.000 millones, lo que indica una fuerte visibilidad de ingresos para los próximos trimestres.