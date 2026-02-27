El Ibex 35 tiene una apertura plana, a pesar de que la sesión está siendo muy animada por los resultados empresariales y los fuertes movimientos de algunas compañías. En Europa el inicio ha sido similar, menos un FTSE inglés que sí que escala casi medio punto porcentual.

Empresas que más suben del Ibex 35

Las acciones de Solaria despegan casi un 13% después de su presentación de resultados de ayer al cierre. Aunque alguna cifra del cuarto trimestre se quedó por debajo de lo esperado, en general gustaron al mercado. Sin embargo, achacamos parte de las subidas al nuevo acuerdo con Merlin para suministrar energía a un segundo centro de datos, lo que refleja que la compañía será un socio clave para suministrar el aumento de la demanda de energía que se producirá en nuestro país por el crecimiento de los centros de datos. A esto hay que sumarle que Solaria tiene importantes posiciones cortas, por lo que probablemente también se estén produciendo cierre de cortos, lo que ayuda al repunte. Acciona y Merlin también han convencido a los inversores con sus resultados y esta última sigue apostando por el negocio de centros de datos. Esta apuesta le da diversificación de negocio y una importante fuente de crecimiento.

Empresas que más bajan del Ibex 35

Las acciones de Grifols son las más bajistas del Ibex 35 y sufren un fuerte desplome. El motivo es que sus resultados mostraron un EBITDA ajustado por debajo de lo esperado y se espera un 2026 con un menor crecimiento de los ingresos por la base comparable del 2025. La compañía sigue estando bajo un fuerte escrutinio por parte del mercado y cuando no cumple sufre un fuerte castigo. Acciona Energía desciende dada la caída de sus ingresos en el año y los inversores parecen no confiar en la compañía de cara a beneficiarse del auge de la demanda de energía. Las acciones de IAG están tornando al rojo después de publicar sus cifras. Como conclusión de sus resultados, aunque el año no ha terminado de la mejor manera, en general el 2025 fue un año sólido en el que se sigue aumentando la capacidad con una flota de aviones más eficientes que le permitirá seguir presionando los costes unitarios a la baja. Además, la posición financiera de la compañía sigue siendo privilegiada y tiene margen para aumentar su apalancamiento si es necesario, pero la directiva está teniendo un tono conservador. Sumado a la mejora del servicio y a la coyuntura general, pensamos que IAG puede seguir teniendo un gran desempeño en el futuro. Nos gustaría algo más de exposición a Asia-Pacífico, pero el progreso en otras zonas es positivo.

¿Cómo invertir en el Ibex 35?

