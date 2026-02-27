Las acciones de IAG suben ligeramente después de presentar unos malos resultados en el último trimestre del 2025. La compañía se queda por debajo de lo esperado pero el mercado no le castiga. ¿Cuáles han sido las claves de los resultados de IAG?

Cifras clave de los resultados de IAG del cuarto trimestre de 2025

Ingresos: 7.979 millones de euros, -0,8% interanual y -1,08% frente a lo esperado

EBIT: 1.093 millones de euros, +13,7% interanual y +2,67 frente a lo esperado

Beneficio neto: 639 millones de euros, +63% interanual y -3,25% frente a lo esperado

Opinión del Equipo de Análisis de XTB España sobre los resultados de IAG del cuarto trimestre de 2025

Evolución de los ingresos

Los ingresos de IAG han sufrido un tropiezo en el último trimestre del año debido a la caída de los ingresos de pasajeros por kilómetro ofertado del 2,1%, que no ha sido compensado con el aumento de los asientos-km ofertado del 1,8% interanual. El mayor impacto porcentual vino de la caída de los ingresos de carga, que se desplomaron un 10,4%, aunque en términos absolutos el impacto fue similar. La compañía vio una caída de 0,5 puntos porcentuales en la ocupación, lo que probablemente presionó los precios de venta de billetes, más aún en Atlántico Norte, donde la caída fue de 1,7 puntos porcentuales y se le suma la caída de los pasajeros-km transportados del 1,8%. Por su lado, Europa consiguió aguantar, mientras que Asia-Pacífico tuvo un gran desempeño con un aumento del 6,3% de los pasajeros-km transportados. Esta región sigue siendo la que menor peso tiene en IAG, pero es la que probablemente tenga más crecimiento a futuro. Esto es algo que nos preocupa, ya que la exposición de la compañía para beneficiarse de este crecimiento viene de alguna joint-venture, pero no es un objetivo prioritario de la directiva. Esto puede causar que se quede fuera de parte del crecimiento futuro de la región. Por aerolínea, nos preocupa la caída del 3,5% de los pasajeros, mientras que Level tuvo un gran desempeño e incrementó sus pasajeros transportados en un 29,2%.

IAG compenso la ligera caída de los ingresos con el descenso de los costes unitarios, incluído excluyendo el combustible. Por su parte, los gastos de personal se redujeron en un 7,9% interanual, mientras que los gastos de combustible lo hicieron en un 3,1%. Estas partidas son las principales partidas de que los costes operativos cayeran más que los ingresos, causando esa subida del beneficio operativo.

Año completo y conclusiones generales

Exceptuando el último trimestre, IAG tuvo un sólido año gracias al aumento de la capacidad y la mejora del servicio. La compañía consiguió aumentar la puntualidad hasta el 82,4% gracias a la mejora de British Airways. Este era uno de los puntos de mejora de la compañía, más teniendo en cuenta que el servicio que ofrece British Airways es algo más exclusivo y no se puede permitir los retrasos que en otras aerolíneas de bajo coste del grupo son algo más permisibles. Esto mejora la imagen de marca y guerra retención de clientes. Otro punto que mejora la satisfacción del cliente es la inclusión de wifi en sus aviones con la contratación de Starlink, que comenzará en marzo de este año.

Por su parte, la empresa sigue beneficiándose de los bajos costes del combustible, gracias tanto a unos precios del crudo que no terminan de repuntar, la mayor eficiencia de los aviones (25 entregas en el 2025) y las coberturas del grupo. Pensamos que estos costes seguirán manteniéndose estables e incluso pueden tender a caídas debido a la incorporación de nueva flota (en el mismo 2025 se han pedido 71 aviones que llegarán entre 2028 y 2033 y en el 2026 se esperan 17 entregas).

Por último, señalar que IAG se está centrando en la remuneración al accionista y repartirá unos 1.500 millones de euros extras, de los cuales 500 millones se ejecutarán en una recompra de acciones, que se le suma al plan de 1.000 millones de euros ya en marcha.

Como conclusión, aunque el año no ha terminado de la mejor manera, en general el 2025 fue un año sólido en el que se sigue aumentando la capacidad con una flota de aviones más eficientes que le permitirá seguir presionando los costes unitarios a la baja. Además, la posición financiera de la compañía sigue siendo privilegiada y tiene margen para aumentar su apalancamiento si es necesario, pero la directiva está teniendo un tono conservador. Sumado a la mejora del servicio y a la coyuntura general, pensamos que IAG puede seguir teniendo un gran desempeño en el futuro. Nos gustaría algo más de exposición a Asia-Pacífico, pero el progreso en otras zonas es positivo.

A pesar de las pequeñas subidas registradas en la apertura de la jornada, las acciones de IAG están retrocediendo alrededor de un 1% en estos compases de la sesión. En el acumulado del año, no obstante, las acciones de IAG cotizan en positivo con una subida de más del 8%.

