La jornada en el índice español está marcada por múltiples presentaciones de resultados, pero si miramos el desempeño de los distintos valores, uno destaca con claridad: Solaria, que llega a subir hasta un 11%.

La compañía, una de las acciones españolas más revalorizadas de los últimos años, ha sabido aprovechar el aumento de demanda energética para centros de datos y ha dado un giro estratégico que ahora empieza a dar frutos. ¿A qué se debe tanto optimismo? ¿Está la euforia justificada o los inversores se están adelantando demasiado?

Resultados anuales: buena acogida, pero con matices

Las acciones de Solaria suben con fuerza tras publicar ayer al cierre del mercado sus resultados anuales.

Aunque la reacción general es positiva, las cifras no superaron las expectativas del consenso de analistas registrado en Bloomber en varias métricas clave, especialmente en ingresos.

Aun así, el mercado no está premiando solo los números, sino el mensaje estratégico que acompañó a las cuentas. La compañía anunció la firma de un nuevo contrato con Merlin Properties para suministrar energía a un centro de datos.

Este sería el segundo acuerdo entre ambas, confirmando el auge imparable de los data centers como oportunidad de negocio en plena expansión de la inteligencia artificial.

Un año muy sólido para Solaria

El ejercicio estuvo marcado por un fuerte avance financiero, un comportamiento bursátil excepcional y una estrategia cada vez más orientada al almacenamiento y al suministro energético para centros de datos, uno de los sectores de mayor crecimiento en Europa.

Solaria cerró 2025 con:

Beneficio neto: 137,4 M€ (+55% con respecto 2024)

137,4 M€ (+55% con respecto 2024) Ingresos: 197,4 M€ (+12% con respecto 2024)

197,4 M€ (+12% con respecto 2024) EBIT: 217,1 M€ (+38% con respecto 2024)

Son crecimientos de doble dígito que reflejan la eficiencia del cambio estratégico y la capacidad de la compañía para generar valor en un entorno energético competitivo.

Sin embargo, varias de estas métricas quedaron por debajo del consenso de analistas indicados en Bloomberg, especialmente los ingresos, lo que sugiere una evolución algo más lenta de lo que esperaban los mismos.

El giro hacia los centros de datos: la clave del rally de las acciones de Solaria

Las acciones de Solaria están ganando protagonismo en los titulares financieros por un motivo claro: su apuesta por convertirse en proveedor clave de energía para centros de datos.

El acuerdo con Merlin Properties, 213 MW de suministro y nueva infraestructura eléctrica en Madrid, la coloca en el centro del boom de los data centers en España, impulsado por IA, cloud y servicios digitales. Y el mercado lo está premiando.

En términos de rendimiento bursátil, la compañía vive una subida continuada, presentando revalorizaciones en casi todas las temporalidades.

Las acciones se disparan un 11% en la jornada de hoy, un 30% en un mes y un 200% en doce meses.

Estas cifras suponen un contraste brutal con la etapa 2021–2025, cuando la compañía llegó a perder casi el 75% de su capitalización.

Además, Solaria era una de las favoritas de los inversores bajistas, pero eso está cambiando. Bloomberg señala que Capital Fund Management redujo su posición corta un 13,6%, hasta el 0,57% del capital.

La retirada de cortos suele interpretarse como señal de menor riesgo bajista y mayor fortaleza estructural.

¿Qué está viendo el mercado?

La combinación de un crecimiento de doble dígito, la diversificación hacia almacenamiento, contratos con grandes corporaciones y un aumento de demanda energética por IA y data centers ha permitido a Solaria revertir completamente la tendencia bajista de años anteriores.

Además, su exposición al boom de los centros de datos la sitúa en un nicho de crecimiento que muchas utilities tradicionales aún no han capturado.

Esto alimenta la narrativa de que Solaria podría seguir creciendo si mantiene su ejecución y consolida su papel como proveedor energético para la nueva economía digital.

