🔴 Descubre el eWallet de XTB

Conoce el eWallet y la tarjeta multidivisa virtual de XTB y ahorra en tus compras y viajes XTB ha aumentado su oferta de soluciones financieras con el lanzamiento de un nuevo producto: eWallet, una cartera virtual con la que los clientes podrán tener su dinero siempre a su disposición. Acompañado de una tarjeta virtual multidivisa, el eWallet de XTB permitirá a nuestros clientes realizar sus pagos cotidianos y retirar dinero de cajeros de todo el mundo de la forma más barata posible. ¿Quieres ahorrar en tus viajes y compras diarias? ¿Te gustaría controlar fácilmente tus gastos? Descubre todo lo que puedes hacer con el eWallet de XTB en este seminario especial.

