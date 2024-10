¿Qué es un eWallet o Wallet digital?

Tiempo de lectura: 7 minute(s)

Persona realizando un pago con su eWallet

Los eWallet, también conocidos como Wallet Digitales, monederos electrónicos o carteras digitales, son sistemas de pago que permiten realizar operaciones sin emplear una tarjeta física y que han ganado enorme popularidad en los últimos años. En este artículo, te contamos cómo funcionan.

Donde tu dinero trabaja para ti Invertir implica riesgos Hazte Cliente

Los avances tecnológicos e informáticos alcanzados en las últimas décadas están revolucionando no solo la forma en la que trabajamos, informamos o relacionamos con los demás, sino también nuestras finanzas. A medida que la digitalización avanza, el sector financiero se mueve para adaptarse a las nuevas necesidades y comportamientos de la población, que cada vez pasa más tiempo conectada. En este contexto, emergen nuevas alternativas de pago para ofrecer a los usuarios una mayor flexibilidad a la hora de realizar sus operaciones financieras. Uno de estos nuevos sistemas de pago son los eWallet, también conocidos como Wallet Digital o monederos electrónicos, una herramienta que permite realizar operaciones sin tarjetas físicas y que ha ido ganando popularidad en los últimos años. ¿Qué es un eWallet o Wallet Digital? Un eWallet, también conocido como Wallet Digital, monedero electrónico o cartera digital, son herramientas digitales que permiten a los usuarios realizar pagos sin recurrir a una tarjeta física. Estos monederos electrónicos funcionan igual que una cartera convencional, pero en lugar de guardar tarjetas físicas o dinero en efectivo, almacenan sus versiones virtuales, las cuales pueden emplearse tanto para realizar compras online como en comercios físicos. Los eWallet pueden almacenarse en smartphones, smartwatch y otros dispositivos digitales, por lo que sus usuarios no se ven obligados a transportar sus carteras y tarjetas físicas para realizar sus compras. En España, este nuevo método de pago ha ido ganando popularidad en los últimos años y actualmente se calcula que un 56% de los españoles emplean estos monederos electrónicos en su smartphone, según un estudio elaborado por GetApp. En Estados Unidos, por su parte, un 53% de la población ya emplea más estos eWallet que los métodos de pago convencionales, aunque su uso, por norma general, se concentra en la población más joven. ¿Cómo funciona un eWallet? Los eWallet guardan las tarjetas de los usuarios en dispositivos como un smartphone o smartwatch. Estas carteras digitales ofrecen la posibilidad de realizar pagos tanto en las TPVs de los establecimientos físicos como en los comercios online sin necesidad de emplear una tarjeta física gracias a la tecnología NFC (Near Field Communication o, en su traducción al español, Comunicación de Campo Cercano), un software que emplea la tecnología blockchain para conectarse con las entidades bancarias de los usuarios y compartir su información con otros dispositivos, siempre y cuando estén en un rango cercano, de apenas unos centímetros. De este modo, esta tecnología permite a los usuarios realizar sus pagos con sus tarjetas digitales acercando su teléfono o dispositivo móvil a las TPV o lectores de los comercios. Más allá del aspecto tecnológico, para activar un eWallet lo habitual es que los usuarios tengan que seguir los siguientes pasos: En primer lugar deberán asegurarse de que cuentan con un teléfono o dispositivo móvil inteligente que sea compatible con la tecnología NFC , que es la que sustenta el funcionamiento de estas carteras virtuales.

, que es la que sustenta el funcionamiento de estas carteras virtuales. Si los usuarios cuentan con un dispositivo de estas características, deberán descargar la aplicación de eWallet digital que desean utilizar , configurarla e introducir sus datos.

, configurarla e introducir sus datos. Una vez hayan descargado la aplicación, deberán conectarla con su entidad bancaria, ya que ella será quien proporcione la información financiera necesaria para que puedan acometer sus operaciones. Para realizar sus transacciones, eso sí, los usuarios tendrán que verificar su identidad, ya sea introduciendo un código PIN, con su huella dactilar o mediante biometría facial, y asegurarse de que la TPV en la que les gustaría pagar acepta este tipo de billeteras. A la hora de emplear un eWallet, los usuarios deben tener en cuenta que existen diferentes tipos de billeteras digitales, en función de los usos que se les pueda dar. Así, se puede distinguir tres tipos distintos: abiertos, semiabiertos y cerrados. Abiertos : son aquellos que son compatibles con todas las plataformas, pueden emplearse en la práctica totalidad de comercios y permiten realizar transacciones desde cualquier lugar y en cualquier momento. Son los más habituales y permiten realizar compras en establecimientos físicos e internet, así como recibir reembolsos. Google Pay y Apple Pay son dos ejemplos de este tipo de eWallets.

: son aquellos que son compatibles con todas las plataformas, pueden emplearse en la práctica totalidad de comercios y permiten realizar transacciones desde cualquier lugar y en cualquier momento. Son los más habituales y permiten realizar compras en establecimientos físicos e internet, así como recibir reembolsos. Google Pay y Apple Pay son dos ejemplos de este tipo de eWallets. Semiabiertos : son aquellos que solo pueden emplearse en comercios seleccionados y que requieren que el cliente ingrese en su cuenta para poder operar. Paypal es un ejemplo de eWallet semiabierto.

: son aquellos que solo pueden emplearse en comercios seleccionados y que requieren que el cliente ingrese en su cuenta para poder operar. Paypal es un ejemplo de eWallet semiabierto. Cerrados: son aquellos que las empresas emiten de forma exclusiva para sus clientes y que solo pueden emplearse en transacciones con la compañía emisora. Amazon Pay es uno de los mayores ejemplos de eWallets cerrados. ¿Son seguros los eWallet? Los eWallet son alternativas de pago completamente seguras. Estos monederos digitales emplean la tecnología NFC y blockchain para transmitir la información de pago de los usuarios desde sus entidades bancarias a los dispositivos de los establecimientos en los que se quiere realizar las operaciones. En estos procesos, los datos están completamente encriptados para evitar cualquier manipulación o acceso no autorizado, lo que implica que la información solo se utiliza para realizar la transacción elegida por el usuario. Para poder utilizar un eWallet, además, los usuarios deben no solo desbloquear su dispositivo móvil, sino también verificar su identidad antes de realizar cualquier tipo de operación, ya sea mediante una contraseña, con su huella dactilar o mediante biometría facial. En algunos casos, además, estos monederos digitales también llevan incorporado un sistema de autenticación en dos pasos, que requerirá que los usuarios confirmen sus operaciones antes de concluirlas. Aun así, estos monederos tienen asociado el riesgo de que el dispositivo móvil en el que se encuentran almacenados sea robado o perdido. Para evitar que estas pérdidas se traduzcan en un robo bancario, es recomendable bloquear las tarjetas digitales y los dispositivos de forma remota, siempre que sea posible, así como dar parte a su entidad bancaria. De igual manera, en los casos en los que los dispositivos móviles lo permitan, también se aconseja añadir claves para poder utilizar los monederos digitales. Asimismo, y de cara a detectar posibles usos malintencionados, se recomienda realizar un seguimiento de la cuenta bancaria para identificar posibles errores o movimientos inusuales lo antes posible. Ventajas de los eWallet Los eWallet son alternativas de pago que ofrecen varias ventajas a sus usuarios. La primera, es que se trata de un método muy cómodo y fácil de usar, ya que no requieren que se introduzcan todos los datos de pago cada vez que se vaya a realizar una operación online ni, en el caso de las compras en los establecimientos físicos, obligan al usuario a buscar en su cartera hasta encontrar con su tarjeta física, ya que permiten pagar acercando, sencillamente, el dispositivo móvil en el que se almacenan a las TPVs de los comercios. Además, permiten a los usuarios trasladarse sin su cartera física, ya que solo necesitan disponer de su smartphone o smartwatch para acometer sus pagos. Gracias a su tecnología y a sus procesos de autenticación, estos monederos virtuales ofrecen mayor seguridad a sus usuarios: al cifrar todos los datos bancarios y personales y requerir una autenticación para procesar las compras, las posibilidades de que un tercero haga un uso indebido de las cuentas de los usuarios se reduce de forma considerable, incluso cuando se roba el dispositivo móvil en el que están almacenados. Además, al registrar todas las operaciones que se realizan en un único lugar, estos eWallets permiten al usuario no solo llevar un mejor control de sus finanzas, sino también detectar posibles movimientos indebidos. ¿Cómo elegir un Wallet Digital? Antes de elegir un Wallet Digital, los usuarios deben asegurarse de que cuentan con un dispositivo compatible con la tecnología NFC, ya sea un smartphone o smartwatch. Una vez se hayan cerciorado de que cuentan con este tipo de dispositivos, deberán analizar cuál es la naturaleza del eWallet que desean contratar, es decir, si se trata de un eWallet abierto, semiabierto o cerrado, y valorar si encaja con sus necesidades, comprobando que puede utilizarse para las transacciones que desean realizar. Más allá de estos aspectos técnicos, a la hora de seleccionar uno de estos monederos digitales es recomendable fijarse en la seguridad que ofrecen, ya que se tratan de dispositivos que compartirán parte de su información bancaria con distintos operadores. Invertir en XTB En XTB, puedes invertir hasta 100.000 euros al mes sin comisiones de compra y venta en más de 3.000 acciones y 500 ETF de grandes compañías, como Nvidia (NVDA.US), el Banco Santander (SAN1.ES), BBVA (BBVA.ES) o IAG (IAG.ES). Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

Invertir tus ahorros de manera inteligente Invertir implica riesgos Saber más

FAQ ¿Qué es un eWallet o Wallet Digital? Un eWallet, también conocido como Wallet Digital, monedero electrónico o cartera digital, son herramientas digitales que permiten a los usuarios realizar pagos sin recurrir a una tarjeta física. Estos monederos electrónicos funcionan igual que una cartera convencional, pero en lugar de guardar tarjetas físicas o dinero en efectivo, almacenan sus versiones virtuales, las cuales pueden emplearse tanto para realizar compras online como en comercios físicos. ¿Cómo tecnología emplean los eWallet? Los eWallet permiten realizar pagos tanto en las TPVs de los establecimientos físicos como en los comercios online sin necesidad de emplear una tarjeta física gracias a la tecnología NFC, un software que emplea la tecnología blockchain para conectarse con las entidades bancarias de los usuarios y compartir su información con otros dispositivos, siempre y cuando estén en un rango cercano, de apenas unos centímetros. ¿Cómo activar un eWallet o Wallet Digital? Para activar un eWallet, lo habitual es que los usuarios tengan que seguir los siguientes pasos: En primer lugar deberán asegurarse de que cuentan con un teléfono o dispositivo móvil inteligente que sea compatible con la tecnología NFC, que es la que sustenta el funcionamiento de estas carteras virtuales.

Si los usuarios cuentan con un dispositivo de estas características, deberán descargar la aplicación de ewallet digital que desean utilizar, configurarla e introducir sus datos.

Una vez hayan descargado la aplicación, deberán conectarla con su entidad bancaria, ya que ella será quien proporcione la información financiera necesaria para que puedan acometer sus operaciones. Para realizar sus transacciones, eso sí, los usuarios tendrán que verificar su identidad, ya sea introduciendo un código PIN, con su huella dactilar o mediante biometría facial, y asegurarse de que la TPV en la que les gustaría pagar acepta este tipo de billeteras. ¿Qué tipos de eWallet existen? Se pueden identificar tres tipos de eWallet, según el uso que se les puede dar: Abiertos: son aquellos que son compatibles con todas las plataformas, pueden emplearse en la práctica totalidad de comercios y permiten realizar transacciones desde cualquier lugar y en cualquier momento. Son los más habituales y permiten realizar compras en establecimientos físicos e internet, así como recibir reembolsos. Google Pay y Apple Pay son dos ejemplos de este tipo de eWallets.

Semiabiertos: son aquellos que solo pueden emplearse en comercios seleccionados y que requieren que el cliente ingrese en su cuenta para poder operar. Paypal es un ejemplo de eWallet semiabierto.

Cerrada: son aquellos que las empresas emiten de forma exclusiva para sus clientes y que solo pueden emplearse en transacciones con la compañía emisora. Amazon Pay es uno de los mayores ejemplos de eWallets cerradao.

Compartir

Este material es una comunicación publicitaria tal y como se entiende en el artículo 24.3 de la Directiva 2014/65/UE (MiFID II). La presente comunicación publicitaria no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión en el sentido del Reglamento (EU) Nº 596/2014 sobre el abuso de mercado y el Reglamento Delegado (EU) 2016/958 por el que se completa el Reglamento (EU) nº 596/2014, ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). La presente comunicación publicitaria se ha preparado con la mayor diligencia, transparencia y objetividad posible, presentando los hechos conocidos por el autor en el momento de su creación y está exento de cualquier elemento de análisis. Esta comunicación publicitaria se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual, y no representa ninguna estrategia de inversión ni recomendación. En caso de que la comunicación publicitaria contenga información sobre el rendimiento o comportamiento del instrumento financiero al que se refiere, esto no constituye ninguna garantía o previsión de resultados futuros. El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. Los CFDs son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.