La política británica atraviesa uno de sus momentos más delicados desde el Brexit. Las especulaciones sobre una posible dimisión de Keir Starmer se han intensificado durante las últimas horas después de que varios medios británicos informaran de crecientes presiones dentro del Partido Laborista para acelerar una transición de liderazgo.

Andy Burnham bate a Keir Starmer

La contundente victoria de Andy Burnham en las recientes elecciones parciales ha cambiado por completo el panorama político. Considerado por muchos parlamentarios laboristas como un mejor comunicador y con mayor capacidad para conectar con el electorado, Burnham se ha convertido en el principal favorito para suceder a Starmer si finalmente se confirma su salida.

Sin embargo, más allá del ruido político, la verdadera cuestión para los mercados es qué implicaciones económicas tendría un cambio de liderazgo. Algunos analistas consideran que Burnham podría llegar a Downing Street en una posición más sólida que su predecesor. Su fuerte respaldo dentro del Partido Laborista reduciría la necesidad de realizar grandes concesiones políticas o promesas difíciles de cumplir para consolidar su liderazgo.

¿Puede un nuevo liderazgo en Reino Unido desbloquear reformas económicas?

La principal crítica que ha recibido Keir Starmer durante su mandato es haber prometido cambios económicos sin modificar algunos de los pilares que han condicionado el crecimiento británico durante los últimos años. Diversos analistas consideran que un nuevo liderazgo podría tener más margen para abordar cuestiones estructurales que han permanecido bloqueadas.

Entre las reformas que podrían volver al debate destacan una revisión del sistema de revalorización automática de las pensiones, medidas para contener el crecimiento del gasto en prestaciones sociales y un acercamiento económico más estrecho con la Unión Europea. También podría abrirse la puerta a una estrategia fiscal más creíble que permita reducir la incertidumbre sobre las cuentas públicas británicas.

Sin embargo, los mercados siguen mostrando cautela. La libra esterlina llegó a situarse cerca de sus mínimos del año ante la posibilidad de una salida de Starmer, mientras los inversores intentan evaluar cuál sería la política económica de un eventual gobierno liderado por Burnham. La principal preocupación se centra en si el nuevo liderazgo mantendría la disciplina fiscal actual o apostaría por un aumento del gasto público que obligara a incrementar las emisiones de deuda.

Por ello, el foco de la semana estará puesto en cualquier mensaje procedente de Downing Street. Más allá de la política, los mercados buscarán señales sobre el futuro de las cuentas públicas británicas, un factor que podría determinar el comportamiento de la libra y de la deuda soberana durante los próximos meses.