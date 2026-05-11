Starmergeddon: los mercados empiezan a perder la paciencia con Reino Unido

La crisis británica ya no es únicamente política. Empieza a ser financiera. Y los mercados comienzan a actuar como si estuvieran perdiendo la confianza en la capacidad del Gobierno para mantener la estabilidad económica y fiscal.

Sir Keir Starmer intenta contener una rebelión interna tras el desastroso resultado del Partido Laborista en las elecciones locales, donde Nigel Farage y Reform UK consolidaron su avance político. El problema para el primer ministro es que la crisis llega en el peor momento posible: crecimiento débil, inflación persistente, elevados costes energéticos y unos mercados de bonos extremadamente sensibles al riesgo fiscal.

El discurso de Starmer de esta mañana ha buscado transmitir estabilidad, prometiendo una “ruptura total” con el modelo económico actual y anunciando incluso la nacionalización completa de British Steel. Sin embargo, lejos de tranquilizar a los inversores, el mercado interpretó el mensaje como una posible señal de un giro hacia políticas más intervencionistas y mayor gasto público.

La reacción fue inmediata. Los bonos británicos sufrieron nuevas ventas y la libra volvió a debilitarse frente al dólar. La rentabilidad del bono británico a 30 años superó el 5,6%, mientras que el gilt a 10 años rozó el 5%, reflejando el creciente temor del mercado a que Reino Unido vuelva a enfrentarse a problemas de credibilidad fiscal similares a los vividos durante la crisis de Liz Truss.

El mercado teme un giro más a la izquierda

La gran preocupación de los inversores no es únicamente Starmer, sino quién podría sustituirlo si su liderazgo sigue deteriorándose. El mercado empieza a descontar la posibilidad de una lucha interna dentro del Partido Laborista que termine empujando al Gobierno hacia posiciones más agresivas en gasto público, nacionalizaciones y endeudamiento.

Las especulaciones sobre figuras como Angela Rayner, Andy Burnham o incluso un cambio de equilibrio dentro del ala más izquierdista del partido han provocado inquietud en los mercados de deuda. Los inversores recuerdan que Reino Unido sigue siendo una de las economías más vulnerables del G7: elevada inflación estructural, fuerte dependencia energética, déficit exterior y un mercado inmobiliario extremadamente sensible a los tipos de interés.

Además, el contexto internacional tampoco ayuda. El petróleo continúa bajo presión por las tensiones en Oriente Medio, lo que complica aún más el trabajo del Banco de Inglaterra. Un escenario de energía cara podría obligar a mantener los tipos altos durante más tiempo, presionando todavía más a los bonos y a la libra.

El gran problema de Reino Unido es que diez años después del Brexit, el país sigue sin encontrar un modelo económico estable. Ha pasado por seis primeros ministros desde el referéndum y ninguno ha conseguido devolver la sensación de estabilidad política o financiera. Lo que comenzó como una promesa de soberanía económica ha terminado dejando a Reino Unido especialmente expuesto a las crisis de confianza de los mercados.

Por ahora, Starmer intenta ganar tiempo y evitar un desafío inmediato a su liderazgo. Pero el mercado ya ha empezado a lanzar una advertencia muy clara: cuando la incertidumbre política se mezcla con dudas fiscales, los primeros activos en sufrir suelen ser los bonos… y la libra.