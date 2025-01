Discurso de Jerome Powell (EN VIVO)🔍

La Reserva Federal de Estados Unidos decidi贸 mantener sin cambios las tasas de inter茅s. Ahora los mercados financieros se centran en el discurso del presidente de la Fed, Powell. Aqu铆 est谩 el desglose. Jereome Powell La econom铆a ha logrado un progreso significativo hacia los objetivos. La econom铆a es fuerte en general.

La actividad en el sector de la vivienda parece haberse estabilizado. La inversi贸n en equipos parece haberse desacelerado.

El PIB de 2024 parece haber superado el 2%. La inflaci贸n se ha acercado mucho m谩s al objetivo, algo elevada.

La econom铆a ha logrado un progreso significativo hacia los objetivos.

Las condiciones del mercado laboral est谩n ampliamente equilibradas. La tasa de desempleo se ha estabilizado y se mantiene baja.

Las expectativas de inflaci贸n a largo plazo parecen estar bien ancladas. El mercado laboral no es una fuente de presiones inflacionarias.

Los riesgos para lograr los objetivos est谩n aproximadamente equilibrados.

El PCE total aument贸 un 2,6% en 12 meses hasta diciembre, el PCE b谩sico aument贸 un 2,8%.

No tenemos por qu茅 apresurarnos a ajustar la tasa de pol铆tica monetaria.

Estoy atento a los riesgos de ambos lados del mandato.

La revisi贸n del marco de pol铆tica monetaria finalizar谩 a fines del verano.

Las discusiones sobre el marco de pol铆tica monetaria comenzaron en esta reuni贸n.

La pol铆tica monetaria est谩 bien posicionada para enfrentar los riesgos y las incertidumbres.

Ajustar茅 la postura de pol铆tica monetaria para promover objetivos. No estamos en un rumbo preestablecido. 聽 Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Powell se帽ala que la Fed no actuar谩 hasta ver mucho m谩s de lo que hemos visto hasta ahora. El discurso de Powell se inclina hacia el lado agresivo, debido a la indicaci贸n de que la Fed no necesita apresurarse a realizar m谩s recortes de tasas y no har谩 mucho. Powell no comenta las palabras de Trump sobre las tasas de inter茅s

La pol铆tica es m谩s restrictiva, pero menos que antes. La Fed ha logrado un fuerte progreso en materia de inflaci贸n

La Fed necesita ver un progreso claro en la inflaci贸n o un mercado laboral d茅bil para decidir recortar

Los datos recientes han sido buenos: inflaci贸n consistente con alcanzar el objetivo dentro del marco temporal previsto, buenos datos del mercado laboral

