Disney resurge en bolsa impulsado por el estreno récord de Zootrópolis 2

Hollywood encuentra un respiro después de su peor racha en décadas, con las secuelas de Disney (Zootropolis 2) y Universal (Wicked: For Good) liderando la recuperación de la taquilla global.

El estreno récord de Zootropolis 2 (556 millones en cinco días) impulsó un repunte inmediato en la acción de Disney, que subió un 2,2% y encadenó cuatro sesiones al alza tras tocar mínimos de seis meses.

Cuando Hollywood atraviesa momentos oscuros, suele ser una secuela la encargada de devolver la luz. Tras meses de letargo en taquilla y un alarmante descenso en la asistencia a cines, el fin de semana de Acción de Gracias marcó un punto de inflexión para la industria. Y el gran protagonista del cambio fue Zootrópolis 2, la nueva apuesta animada de Walt Disney.

Un estreno histórico que revitaliza la taquilla

La secuela logró un debut mundial de 556 millones de dólares en apenas cinco días, estableciendo el mayor estreno global de una película animada en la historia y el cuarto mejor lanzamiento para cualquier película.

En EE. UU. recaudó 156 millones, mientras que los 400 millones internacionales fueron impulsados en más de un 50% por la taquilla china, según datos de Box Office Mojo.

Este éxito llegó inmediatamente después del sólido estreno de Wicked: For Good, de Universal Pictures (Comcast), que acumuló 93 millones de dólares durante el mismo periodo festivo y roza ya los 400 millones globales desde su debut el 17 de noviembre.

El impacto en Disney y Comcast en el mercado bursátil

El triunfo de Disney en taquilla se reflejó rápidamente en Wall Street:

Disney subió un 2,2% , encadenando cuatro jornadas al alza y recuperándose desde su mínimo de seis meses.



, encadenando cuatro jornadas al alza y recuperándose desde su mínimo de seis meses. Comcast, por su parte, retrocedió un 0,4% en la sesión del lunes, aunque mantiene una recuperación muy ligera desde su mínimo de 11 años.



El contraste entre ambos estrenos evidencia cómo el contenido correcto, en el momento adecuado, puede modificar la percepción de los inversores respecto a los grandes estudios.

Un respiro para Hollywood tras meses críticos

Los éxitos recientes llegan después de un periodo especialmente complicado para la industria:

Octubre registró la taquilla más baja en 27 años (excluyendo pandemia).



25 estrenos de grandes estudios pasaron sin producir un solo éxito rotundo.



El verano fue el peor desde 1981, salvo el paréntesis de la pandemia.



La crisis ha estado motivada tanto por la falta de títulos fuertes como por el cambio de hábitos del público, cada vez más orientado al consumo en streaming.

Sin embargo, este fin de semana festivo recordó una verdad histórica del negocio: las secuelas siguen siendo la apuesta más segura de Hollywood.

Conclusión: ¿un punto de inflexión para la industria?

El impresionante rendimiento de Zootropolis 2 no solo impulsa a Disney en bolsa, sino que también envía un mensaje claro: cuando se combina una marca fuerte, una secuela esperada y un estreno estratégico, el público sigue dispuesto a llenar los cines.

Tras meses de incertidumbre, Hollywood vuelve a respirar.