El índice bursátil francés, el CAC 40, acaba de romper este mediodía sus máximos históricos. Las acciones del país han superado el máximo histórico anterior de mayo de 2024, gracias a los sólidos resultados corporativos que están ayudando a compensar las preocupaciones sobre la agitación política del país y sus perspectivas crediticias. No es casualidad que el índice francés marcase su anterior máximo en mayo de 2024, ya que en aquel momento el presidente Emmanuel Macron sorprendió a los mercados al convocar elecciones parlamentarias anticipadas.

Fuente: Xstation

Desde entonces las acciones francesas se han quedado muy rezagadas respecto al resto de selectivos. El CAC 40 ha subido un 12% en lo que va de año, prácticamente en línea con el Stoxx 600, pero con un rendimiento inferior al de sus principales pares. El Ibex 35 por ejemplo sube un 36% desde el pasado enero, mientras que el Dax alemán lo hace en un 22%. También le superan los principales selectivos americanos acumulan subidas cercanas al 20%.

Los resultados empresariales impulsan al Cac 40

Sin embargo, el CAC francés acumula diversas noticias positivas en los últimos días. Por un lado a nivel político, la confianza mundial en Francia recibió un fuerte impulso la semana pasada después de que el primer ministro Sébastien Lecornu superará el estancamiento parlamentario y dos mociones de censura, allanando el camino para un debate sobre el presupuesto del país. Además, los referentes del consumo comenzaron la temporada con buen pie, con Essilor Luxottica, propietaria de Ray Ban, alcanzando un máximo histórico el viernes, superando las previsiones, mientras que LVMH se disparó la semana pasada después de que el gigante del lujo volviera inesperadamente a registrar crecimiento en sus ventas.

Uno de los motivos de este crecimiento en los resultados se debe a la diversificación geográfica de sus componentes. El CAC 40, en general, tiene una exposición limitada a Francia, ya que las empresas que componen el índice obtienen el 85 % de sus ventas fuera del país, y el euro ha tenido en los últimos meses una corrección contra las principales divisas del mundo.