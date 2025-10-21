-
El CAC 40 rompe máximos históricos impulsado por sólidos resultados corporativos.
-
La estabilidad política reciente y el desbloqueo del presupuesto fortalecen la confianza del mercado.
-
LVMH y Essilor Luxottica lideran las subidas con resultados mejores de lo esperado.
-
La diversificación global del índice y la debilidad del euro apoyan su rendimiento.
-
El CAC 40 rompe máximos históricos impulsado por sólidos resultados corporativos.
-
La estabilidad política reciente y el desbloqueo del presupuesto fortalecen la confianza del mercado.
-
LVMH y Essilor Luxottica lideran las subidas con resultados mejores de lo esperado.
-
La diversificación global del índice y la debilidad del euro apoyan su rendimiento.
El índice bursátil francés, el CAC 40, acaba de romper este mediodía sus máximos históricos. Las acciones del país han superado el máximo histórico anterior de mayo de 2024, gracias a los sólidos resultados corporativos que están ayudando a compensar las preocupaciones sobre la agitación política del país y sus perspectivas crediticias. No es casualidad que el índice francés marcase su anterior máximo en mayo de 2024, ya que en aquel momento el presidente Emmanuel Macron sorprendió a los mercados al convocar elecciones parlamentarias anticipadas.
Desde entonces las acciones francesas se han quedado muy rezagadas respecto al resto de selectivos. El CAC 40 ha subido un 12% en lo que va de año, prácticamente en línea con el Stoxx 600, pero con un rendimiento inferior al de sus principales pares. El Ibex 35 por ejemplo sube un 36% desde el pasado enero, mientras que el Dax alemán lo hace en un 22%. También le superan los principales selectivos americanos acumulan subidas cercanas al 20%.
Los resultados empresariales impulsan al Cac 40
Sin embargo, el CAC francés acumula diversas noticias positivas en los últimos días. Por un lado a nivel político, la confianza mundial en Francia recibió un fuerte impulso la semana pasada después de que el primer ministro Sébastien Lecornu superará el estancamiento parlamentario y dos mociones de censura, allanando el camino para un debate sobre el presupuesto del país. Además, los referentes del consumo comenzaron la temporada con buen pie, con Essilor Luxottica, propietaria de Ray Ban, alcanzando un máximo histórico el viernes, superando las previsiones, mientras que LVMH se disparó la semana pasada después de que el gigante del lujo volviera inesperadamente a registrar crecimiento en sus ventas.
Uno de los motivos de este crecimiento en los resultados se debe a la diversificación geográfica de sus componentes. El CAC 40, en general, tiene una exposición limitada a Francia, ya que las empresas que componen el índice obtienen el 85 % de sus ventas fuera del país, y el euro ha tenido en los últimos meses una corrección contra las principales divisas del mundo.
Wall Street y el oro rebotan 📈 El petróleo sube 3,5%
El Ibex 35 resiste cerca de máximos, pero sin fuerza para romperlos
Informe de venta de viviendas en EE. UU. 📊
Las ventas minoristas canadienses están muy por debajo de las expectativas
El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.
XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.
El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.
Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.