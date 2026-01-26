En la sesión de hoy tenemos dos acciones americanas que se están disparando más de un 10% pero que no se encuentran en los grandes índices. Sin embargo, hoy reportan noticias muy positivas. ¿Cuáles son estas empresas?

Las acciones de CoreWeave despegan

Las acciones de CoreWeave están despegando un 13% en estos momentos. Pero ¿quién es CoreWeave? Se trata de una compañía que construye centros de datos para arrendarlos a compañías que necesitan computación en la nube. Ahí está la noticia: Nvidia ha anunciado que ha invertido 2.000 millones de dólares en acciones de la compañía para ayudar a la construcción de nuevos centros de datos. De hecho, en estos centros los chips que se usarán serán los de Nvidia, por lo que hablamos de otra de estas participaciones cruzadas que hace apenas unos meses preocupaban al mercado. Nvidia ya era accionista de CoreWeave, pero de esta forma aumenta su propiedad.

Fuente: Plataforma de XTB

USA Rare Earth: Trump ataca de nuevo

Las acciones de USA Rare Earth también están subiendo más de un 10% en la sesión de hoy, después de que se haya conocido que la administración Trump pretende adquirir un porcentaje de la compañía como parte de un trato para ayudar a financiar a la empresa. USA Rare Earth tiene un proyecto de minado en Texas y pretende extraer tierras raras de dichas minas, por lo que dada la importancia que está dando Trump a este área, el acuerdo es bastante entendible.

