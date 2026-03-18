Ayer se dio el pistoletazo de salida a la convención NVIDIA GTC 2026, el evento anual de la compañía más grande y puntera del sector. Entre los múltiples titulares, uno llamó especialmente la atención: la actualización de Nvidia sobre los avances logrados en el sector de los vehículos autónomos, también conocidos como robotaxis.

A diferencia de las estrategias de compañías como Tesla o Google, Nvidia no pretende fabricar coches autónomos ni desplegar flotas en ciudades. Su apuesta es distinta: quiere posicionarse en otra etapa de la cadena de valor del robotaxi, una etapa que puede capturar gran parte del crecimiento del sector sin asumir los riesgos de fabricar vehículos.

La estrategia de Nvidia se basa en convertirse en proveedor de hardware y software para que los fabricantes de automóviles puedan implementar conducción autónoma de forma eficaz y eficiente. Es decir, ofrecer las herramientas necesarias para que cualquier marca pueda competir contra gigantes como Tesla o Google, que desarrollan todo in‑house.



Nvidia consolida sus alianzas con los grandes fabricantes

Nvidia ha ampliado su red de socios en conducción autónoma con algunos de los fabricantes más grandes del mundo:

Hyundai Motor

Kia

BYD (el mayor fabricante de vehículos eléctricos del mundo por volumen)

Geely (propietaria de Volvo, Polestar, Lotus)

Nissan, en colaboración con la startup Wayve

Todos ellos adoptarán la arquitectura Nvidia DRIVE Hyperion, que se convierte en el estándar para programas de conducción totalmente autónoma. Esto significa que Nvidia no solo domina el entrenamiento de IA, sino también el hardware, sensores, software y el stack completo para vehículos autónomos.

La analogía más clara es Android: un sistema operativo que se integra en móviles de múltiples marcas, excepto Apple. Nvidia quiere replicar ese modelo en el mundo del vehículo autónomo: convertirse en la capa común de hardware, sensores, modelos de IA y software de conducción para robotaxis, autobuses, camiones y cualquier vehículo autónomo.

El efecto es claramente positivo para compañías como Uber, que no tienen la capacidad tecnológica para desarrollar software de conducción autónoma propio. Con Nvidia como socio, pueden competir en el mercado sin depender de Tesla o Google.

Los más afectados por esta noticia son precisamente Tesla y Google, que ven cómo las barreras de entrada disminuyen y aumenta el número de competidores. Esto reduce casi por completo la posibilidad de un duopolio en el mercado del robotaxi, el conocido “escenario doomsday”: un futuro en el que un único actor, Waymo o Tesla, domine el mercado y deje a Uber relegada a una simple aplicación sin acceso a tecnología autónoma.



Uber se alía con Nvidia para asegurar su futuro en el robotaxi

Uber ha dado un paso decisivo para evitar ese escenario. La compañía ha cerrado un acuerdo estratégico con Nvidia que, según analistas, le permite esquivar su mayor riesgo existencial. Uber pasa a integrarse en un ecosistema multipolar de fabricantes y desarrolladores de vehículos autónomos, apoyado en una base tecnológica común proporcionada por Nvidia.

Esto le da acceso a una flota potencialmente global sin necesidad de desarrollar hardware propio, una oportunidad que su CEO, Dara Khosrowshahi, describe como “multitrillonaria”.



Un despliegue masivo: robotaxis en 28 ciudades para 2028



El plan de expansión de Uber es uno de los más ambiciosos anunciados hasta ahora, solo por detrás de los grandes competidores como Google, Tesla y varias compañías chinas. Las primeras operaciones comenzarán a mediados de 2027 en San Francisco y Los Ángeles.

A partir de ahí, el despliegue se dividirá en tres fases:

Recogida de datos Lanzamientos supervisados Operaciones completamente sin conductor

Para 2028, Uber prevé operar robotaxis en 28 ciudades de cuatro continentes, un salto global sin precedentes en la adopción de vehículos autónomos.



La estrategia de Uber



A diferencia de otros actores, Uber ha decidido no construir su propio hardware de conducción autónoma, una estrategia que considera demasiado costosa y arriesgada. En su lugar, colaborará con más de dos docenas de socios, entre ellos Nvidia, Zoox, Hyundai, BYD y Nissan.

Este enfoque le permite acceder a múltiples proveedores, evitar depender de un solo fabricante y escalar más rápido sin asumir el enorme coste de desarrollar hardware propio. Es una apuesta por la flexibilidad y la diversificación en un mercado todavía en formación.

Reacción del mercado: las acciones de Uber y Lyft se disparan

El anuncio tuvo un impacto inmediato en las acciones de Uber, que ayer subieron un 4%. Lo mismo ocurrió con Lyft, cuyos títulos subieron un 3,6%. Aunque ambas siguen en negativo en lo que va de año, los inversores interpretan que Uber está mejor posicionada que Lyft para afrontar la transición hacia los vehículos autónomos. Nvidia, por su parte, actúa como una garantía tecnológica para todo el ecosistema.

La diversificación de proveedores reduce el riesgo de disrupción y mejora la visibilidad del proyecto.



Un nuevo ecosistema global de robotaxis con Nvidia en el centro

El acuerdo entre Uber y Nvidia revela una nueva variable en el futuro del mercado del robotaxi: Nvidia se convierte en el núcleo tecnológico del ecosistema global, mientras Uber se posiciona como la plataforma de demanda que conectará a múltiples fabricantes con millones de usuarios.

La competencia se multiplica, los monopolios se diluyen y el despliegue global se acelera hacia 2027 y 2028. La IA física entra en una fase de adopción masiva y este acuerdo marca el inicio de un nuevo mercado global en el que Nvidia controla la tecnología y Uber controla la demanda.

En la sesión de hoy, las acciones de Uber corrigen, con una caída de más del 1%, mientras que las de Nvidia se anotan un ligero avance de más del 0,30%. En el acumulado del año, las acciones de Uber caen más de un 7%, mientras que Nvidia pierde alrededor de un 3%.

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