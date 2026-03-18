El S&P 500 cae por las tensiones geopolíticas

- Intensificación del conflicto: El ataque israelí contra el yacimiento de gas South Pars, en Irán, ha desatado amenazas de represalias contra activos energéticos en todo el Golfo Pérsico. El crudo Brent subió más del 5% hoy, alcanzando los 110 dólares por barril, mientras que el gas TTF experimentó un alza similar, llegando a casi 55 €/MWh.
- Inflación inesperada: Un repunte del 0,7% mensual en el IPP de febrero sugiere que las presiones inflacionarias se estaban acelerando mucho antes del estallido de las hostilidades.
- La Reserva Federal, acorralada: Los mercados prácticamente han abandonado las apuestas sobre recortes de tipos de interés en 2026, antes del esperado discurso de Jerome Powell hoy.
- Intensificación del conflicto: El ataque israelí contra el yacimiento de gas South Pars, en Irán, ha desatado amenazas de represalias contra activos energéticos en todo el Golfo Pérsico. El crudo Brent subió más del 5% hoy, alcanzando los 110 dólares por barril, mientras que el gas TTF experimentó un alza similar, llegando a casi 55 €/MWh.
- Inflación inesperada: Un repunte del 0,7% mensual en el IPP de febrero sugiere que las presiones inflacionarias se estaban acelerando mucho antes del estallido de las hostilidades.
- La Reserva Federal, acorralada: Los mercados prácticamente han abandonado las apuestas sobre recortes de tipos de interés en 2026, antes del esperado discurso de Jerome Powell hoy.
La apertura del miércoles en Wall Street ha sido negativa, interrumpiendo el repunte de alivio de los últimos dos días. Los inversores se enfrentan a una volátil combinación de datos macroeconómicos y riesgos geopolíticos. Cabe destacar que se producirá un vencimiento de los contratos de futuros tras la sesión de hoy; por consiguiente, cualquier repunte en la apertura de mañana podría interpretarse como un ajuste técnico y no como una mejora repentina del sentimiento subyacente.
El ataque a la infraestructura de transporte y distribución de petróleo iraní ha provocado un nuevo aumento en los precios del petróleo, que han subido casi un 50% desde que comenzó el conflicto el 28 de febrero y más de un 70% en lo que va del año. El fantasma de una inflación persistente, agravado por una grave crisis de suministro energético, alimenta los temores de que la Reserva Federal se vea obligada a mantener una política monetaria restrictiva durante mucho más tiempo del previsto. Si bien es posible que los bancos centrales no retomen de inmediato las subidas de tipos de interés —dadas las diferencias estructurales con respecto a la crisis de 2022—, existe un creciente consenso de que la indecisión, con la esperanza de una rápida "vuelta a la normalidad" podría resultar un error de política monetaria.
Análisis técnico del S&P 500
El S&P 500 cayó aproximadamente un 0,6% al inicio de la sesión, disipando el optimismo de las dos sesiones anteriores. Actualmente, el índice registra un descenso de alrededor del 0,5%, lo que podría estar formando un patrón envolvente bajista tras el repunte de ayer.
- Niveles clave: Un cierre por debajo de 6.700 podría precipitar una nueva prueba de la zona de demanda por encima de 6.600.
- Factor de renovación: Tras la el vencimiento de contratos, se espera que el futuro del S&P 500 abra aproximadamente 50 puntos por encima del contrato actual de marzo.
- Powell en el punto de mira: La evolución de los precios probablemente estará determinada por la retórica de Jerome Powell hoy. La pregunta crucial sigue siendo si la Reserva Federal advertirá del riesgo de un retorno a la inflación o si considerará la crisis de oferta derivada del petróleo como un evento transitorio que no requiere un cambio en la trayectoria monetaria general.
Noticias de empresas: La IA y los semiconductores desafían la recesión generalizada.
- Micron Technology: El fabricante de chips sigue siendo una de las empresas más destacadas de 2026, impulsado por el auge de la memoria. Los mercados se preparan para los resultados financieros que se publicarán tras el cierre de la bolsa, los cuales servirán como prueba de fuego para el sector.
- Sector óptico: Applied Optoelectronics (+9,5%), Lumentum (+10%) y Coherent (+6,4%) experimentaron fuertes avances tras la Conferencia de Comunicaciones por Fibra Óptica de Los Ángeles, donde los equipos directivos ofrecieron perspectivas optimistas sobre la demanda de infraestructura de IA.
- Swarmer Inc.: La empresa debutante de software para drones con IA continuó su meteórico ascenso, con una subida superior al 90%. Actualmente, se erige como la salida a bolsa estadounidense más exitosa del último año.
- CF Industries: El productor de fertilizantes cayó inicialmente un 4,0% después de que Mizuho rebajara la calificación de la acción a "rendimiento inferior al del mercado", argumentando que el repunte impulsado por el bloqueo del Estrecho de Ormuz había sido excesivo. Sin embargo, las acciones se recuperaron y volvieron a terreno positivo junto con el aumento de los precios del petróleo; la acción acumula una subida del 60% en lo que va del año.
- Lululemon: Las acciones siguen bajo presión tras la previsión de un segundo año consecutivo de caída de beneficios, agravada por errores en el lanzamiento de productos y un vacío de liderazgo.
- Activos digitales: Las entidades vinculadas a criptomonedas, como Gemini Space Station, retrocedieron después de que Citi rebajara sus previsiones de precio del Bitcoin, citando la lentitud del proceso legislativo en Estados Unidos.
Lee más noticias en nuestra XTB App
Sigue toda la actualidad de las noticias desde nuestra XTB App
La carrera por liderar la inteligencia artificial sigue más viva que nunca: xAI entra en escena
🚨 Escándalo en la IA: ARRESTAN al cofundador de Super Micro. ESTE es el impacto en Nvidia
🔥¿Quieres invertir en Chat GPT? ¡OpenAI saldrá a cotizar en bolsa!
Las acciones ACS repuntan con fuerza gracias al impulso de la IA. ¿Demanda infinita de centros de datos?
El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.
XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.
El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.
Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.