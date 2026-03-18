El S&P 500 cae por las tensiones geopolíticas

La apertura del miércoles en Wall Street ha sido negativa, interrumpiendo el repunte de alivio de los últimos dos días. Los inversores se enfrentan a una volátil combinación de datos macroeconómicos y riesgos geopolíticos. Cabe destacar que se producirá un vencimiento de los contratos de futuros tras la sesión de hoy; por consiguiente, cualquier repunte en la apertura de mañana podría interpretarse como un ajuste técnico y no como una mejora repentina del sentimiento subyacente.

El ataque a la infraestructura de transporte y distribución de petróleo iraní ha provocado un nuevo aumento en los precios del petróleo, que han subido casi un 50% desde que comenzó el conflicto el 28 de febrero y más de un 70% en lo que va del año. El fantasma de una inflación persistente, agravado por una grave crisis de suministro energético, alimenta los temores de que la Reserva Federal se vea obligada a mantener una política monetaria restrictiva durante mucho más tiempo del previsto. Si bien es posible que los bancos centrales no retomen de inmediato las subidas de tipos de interés —dadas las diferencias estructurales con respecto a la crisis de 2022—, existe un creciente consenso de que la indecisión, con la esperanza de una rápida "vuelta a la normalidad" podría resultar un error de política monetaria.

Análisis técnico del S&P 500

El S&P 500 cayó aproximadamente un 0,6% al inicio de la sesión, disipando el optimismo de las dos sesiones anteriores. Actualmente, el índice registra un descenso de alrededor del 0,5%, lo que podría estar formando un patrón envolvente bajista tras el repunte de ayer.

Niveles clave: Un cierre por debajo de 6.700 podría precipitar una nueva prueba de la zona de demanda por encima de 6.600.

Factor de renovación: Tras la el vencimiento de contratos, se espera que el futuro del S&P 500 abra aproximadamente 50 puntos por encima del contrato actual de marzo.

Powell en el punto de mira: La evolución de los precios probablemente estará determinada por la retórica de Jerome Powell hoy. La pregunta crucial sigue siendo si la Reserva Federal advertirá del riesgo de un retorno a la inflación o si considerará la crisis de oferta derivada del petróleo como un evento transitorio que no requiere un cambio en la trayectoria monetaria general.

Noticias de empresas: La IA y los semiconductores desafían la recesión generalizada.