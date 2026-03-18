Hoy, después del cierre del mercado, Micron Technology publicará sus resultados del segundo trimestre del año fiscal 2026. Este evento es seguido de cerca no solo por los inversores, sino también por toda la industria de semiconductores y los participantes del sector de inteligencia artificial.

El informe de Micron tiene el potencial de marcar el tono para el segmento de memoria de alto ancho de banda, especialmente en el contexto del aumento de la demanda de DRAM, NAND y HBM en centros de datos impulsados por IA.

Las expectativas para Micron son extremadamente altas. El consenso de analistas prevé ingresos alrededor de 19.400 millones de dólares, lo que representa aproximadamente un crecimiento interanual del 150 por ciento, y un beneficio por acción de aproximadamente 8,7 USD. Se espera un margen bruto cercano al 69 por ciento y un margen operativo del 62 por ciento.

Expectativas del mercado: ingresos récord, márgenes excepcionales y crecimiento del 150%

Ingresos del segundo trimestre: 19.4 billones de dólares (150% y/y)

BPA: 8.7 dólares

Margen Bruto: 69%

Margen Operativo: 62%



Previsiones de Micron para el próximo trimestre

Tercer trimestre: ingresos de aproximadamente 23.800 millones dólares, margen bruto por encima del 71%, EPS alrededor de 11 dólares.

Los analistas anticipan un récord histórico superando ampliamente las estimaciones de consenso y un fuerte aumento en los precios de memoria impulsado por la demanda relacionada con IA. Las proyecciones para el tercer trimestre también reflejan ingresos de 23.800 millones dólares, margen bruto superior al 71 por ciento y EPS alrededor de 11 dólares. Cifras tan elevadas subrayan la naturaleza excepcional del actual superciclo de memoria, impulsado principalmente por inversiones en IA y una oferta limitada.

Micron consolida su posición como líder del segmento de memoria en plena expansión del sector

En 2026, las acciones de Micron ya han subido alrededor de un 60 por ciento, tras casi triplicarse en 2025. Muchos competidores del sector de semiconductores registraron solo ganancias moderadas en comparación. La capitalización de mercado de Micron ha superado los 500.000 millones de dólares, superando a empresas como Oracle y situando a la compañía entre los principales fabricantes de memoria del mundo.

El aumento de precios y la fuerte demanda de memoria para centros de datos permiten a Micron mantener el control sobre ingresos y márgenes. Su sólida posición en el segmento de memoria de alto ancho de banda le da ventaja en negociaciones con hyperscalers y estabiliza los ingresos procedentes de aplicaciones de servidores de IA.

Los principales actores del mercado, incluidos Amazon, Google, Microsoft y Meta, están aumentando sus inversiones en memoria para cargas de trabajo de IA y GPUs de próxima generación. En consecuencia, gran parte del crecimiento de ingresos de Micron está impulsado por una demanda corporativa y de servidores estable.

HBM y DRAM: los pilares tecnológicos que sostienen el superciclo de memoria

La memoria HBM4e se ha convertido en el producto central de Micron. Toda la capacidad de producción para 2026 ya ha sido contratada, con nuevos clientes en lista de espera. La oferta limitada combinada con una demanda creciente mantiene los precios excepcionalmente altos, y la cartera de pedidos actúa como un factor clave de estabilidad para los ingresos de los próximos trimestres.

El segmento DRAM continúa representando una parte significativa de los ingresos. Las implementaciones de DDR5 y DDR5X en servidores están creciendo entre un 20 y un 25 por ciento interanual, impulsadas por la construcción de nuevos centros de datos y la modernización de instalaciones existentes. La disciplina de oferta entre los tres mayores fabricantes (Micron, Samsung y SK Hynix) mantiene precios altos y respalda márgenes brutos superiores al 50%.

Aunque el segmento NAND está recuperando impulso debido a la demanda de SSD empresariales en centros de datos, el mercado de consumo sigue más débil. Micron enfatiza aplicaciones industriales de alto margen, lo que ayuda a estabilizar ingresos pese a la desaceleración en PC y smartphones.

Inversiones en capacidad: nuevas fábricas y expansión global hasta 2027

Micron continúa ampliando sus fábricas en Nueva York y ha abierto una instalación en India, lo que aumentará la capacidad de producción a medio plazo. Las nuevas líneas de producción de HBM alcanzarán su capacidad operativa total solo en 2027. En 2026, la empresa está utilizando completamente la capacidad existente, lo que le permite mantener precios elevados de memoria y márgenes sólidos.

El mercado seguirá de cerca cómo las nuevas inversiones en fábricas se traducen en mayor oferta y estabilización de precios. La utilización completa de las plantas actuales, junto con la cartera de pedidos de HBM y DRAM, es fundamental para mantener la ventaja competitiva y la rentabilidad.

La demanda de hyperscalers impulsa el crecimiento, pero también aumenta la sensibilidad a riesgos

La demanda de actores líderes como Amazon, Google y Microsoft impulsa las ventas de HBM y DRAM en centros de datos. Los pedidos de GPU y memoria están estrechamente vinculados a los planes de inversión en IA de los hyperscalers. Cualquier desaceleración en el CapEx de este segmento podría afectar la demanda y los márgenes de Micron.

La industria de memoria también sigue siendo sensible a factores geopolíticos. Las restricciones de exportación, subsidios gubernamentales y políticas del CHIPS Act influyen en la asignación de producción y capacidad de las fábricas. A pesar de estos riesgos, Micron se beneficia de incentivos fiscales y apoyo de gobiernos locales, reduciendo la presión de costes y permitiendo planes de inversión ambiciosos.

Posibles reacciones del mercado a los resultados de Micron: tres escenarios según resultados y guidance

La reacción del mercado dependerá no solo de los resultados del segundo trimestre, sino también de los comentarios de la dirección sobre los próximos trimestres.

Escenario positivo: Un fuerte “beat” en ingresos y EPS, combinado con precios de memoria sostenidamente altos, podría impulsar las acciones de Micron y generar sentimiento positivo en todo el sector de semiconductores.

Un fuerte “beat” en ingresos y EPS, combinado con precios de memoria sostenidamente altos, podría impulsar las acciones de Micron y generar sentimiento positivo en todo el sector de semiconductores. Escenario neutral: Resultados en línea con expectativas y un guidance estable probablemente generarán una reacción moderada, interpretada como confirmación de la trayectoria de crecimiento.

Resultados en línea con expectativas y un guidance estable probablemente generarán una reacción moderada, interpretada como confirmación de la trayectoria de crecimiento. Escenario negativo: Decepciones en ingresos o EPS, ventas más lentas de HBM o presión en márgenes podrían provocar caídas sectoriales y enfriar el entusiasmo por la memoria para IA.

En última instancia, el informe de hoy servirá como prueba de la durabilidad del boom de IA y de la demanda de memoria en centros de datos. Los resultados indicarán si el récord del segundo trimestre marca el inicio de una tendencia a largo plazo, siendo el guidance para los próximos trimestres crucial para evaluar el potencial de crecimiento de la empresa y el sentimiento del mercado de semiconductores.

Factores clave que determinarán la sostenibilidad del boom de memoria para IA

Los ingresos del segundo trimestre se estiman en aproximadamente 19.400 millones dólares , EPS alrededor de 8,7 dólares , margen bruto del 69% .

HBM4e y la DRAM de alto ancho de banda son los principales motores del crecimiento de ingresos y mejora de rentabilidad.

La DRAM tradicional y la NAND siguen siendo pilares de ingresos gracias a la demanda de centros de datos y la disciplina de oferta.

Las inversiones en nuevas fábricas en Estados Unidos e India aumentarán la capacidad en los próximos años y podrían estabilizar precios.

La demanda de hyperscalers como Amazon, Google y Microsoft impulsa el crecimiento de ingresos y márgenes de Micron.

Los resultados del segundo trimestre y el guidance para los próximos trimestres son críticos para evaluar la sostenibilidad de la demanda de memoria impulsada por IA.

La publicación de resultados puede impactar a todo el sector de semiconductores y las decisiones de los inversores sobre ETFs tecnológicos y acciones competidoras.

La utilización completa de la capacidad existente y la cartera de pedidos de HBM y DRAM son clave para mantener ventaja tecnológica y rentabilidad.