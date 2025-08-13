E.ON SE: Los resultados trimestrales crecen

E.ON SE, uno de los mayores operadores de redes energéticas de Europa, dedicado principalmente a la distribución y venta de electricidad y gas, publicó sus resultados financieros del segundo trimestre de 2025, confirmando la sólida situación de la compañía y la eficacia de su estrategia. El EBITDA ajustado alcanzó los 5.500 millones de euros, lo que representa un incremento interanual del 13 %. El beneficio neto ajustado superó los 1.900 millones de euros, casi un 10 % más que el año anterior. La compañía atribuye la mejora de los resultados a la continua expansión de la infraestructura de red, la mejora de la eficiencia operativa y unas condiciones meteorológicas relativamente favorables.

Resultados financieros del segundo trimestre de 2025 de E.ON SE (EOAN.DE)

El EBITDA ajustado del Grupo aumentó un 13 % interanual hasta los 5.500 millones de euros en el segundo trimestre de 2025.

El beneficio neto ajustado aumentó un 10 % interanual hasta los 1.900 millones de euros.

Las inversiones en capital aumentaron un 11%, hasta los 3.200 millones de euros, en el primer semestre de 2025.

E.ON confirmó su previsión de EBITDA para el ejercicio completo en 9.600-9.800 millones de euros.

La compañía prevé invertir 43.000 millones de euros entre 2024 y 2028, de los cuales 35.000 millones se destinarán al segmento de redes energéticas.

El principal motor de crecimiento sigue siendo el segmento de redes energéticas, que se beneficia de una creciente base de activos regulatorios (RAB), mayores volúmenes de transmisión y costes de redistribución significativamente más bajos. Otros factores positivos incluyen los beneficios derivados de la digitalización de la infraestructura y la implementación de nuevas soluciones tecnológicas.

E.ON mantuvo su previsión financiera para el ejercicio completo de 2025: se espera que el EBITDA ajustado se sitúe entre los 9.600 y los 9.800 millones de euros, con un beneficio neto de entre 2.850 y 3.050 millones de euros. La compañía también presentó objetivos actualizados a medio plazo hasta 2028, pronosticando un crecimiento del EBITDA superior a los 11.300 millones de euros y un beneficio neto de alrededor de 3.400 millones de euros. Los planes de inversión siguen siendo ambiciosos: entre 2024 y 2028, E.ON prevé destinar 43 000 millones de euros al desarrollo, de los cuales hasta 35 000 millones se destinarán al segmento de redes energéticas.

En cuanto al desarrollo a largo plazo, la compañía destaca la necesidad de cambios regulatorios en Alemania y participa activamente en los procesos de consulta relacionados con estas regulaciones.

Cotización de E.ON SE





Tras la publicación de los resultados, el precio de las de E.ON experimentó una breve caída, que encontró soporte en la media móvil exponencial (EMA) de 50 días (alrededor de 15,75 €). Posteriormente, el precio repuntó rápidamente, alcanzando los 16,06 €, lo que refleja una reacción positiva del mercado ante los sólidos datos financieros y la confirmación de las previsiones. El comportamiento del precio indica un optimismo sostenido de los inversores y la disposición a seguir subiendo, lo que respalda la tendencia alcista observada en los últimos meses. Fuente: xStation5