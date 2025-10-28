Wall Street sube a la espera de los resultados de las “Siete Magníficas”

Conclusiones clave Los mercados bursátiles estadounidenses se acercan a máximos históricos ante la expectativa de sólidos beneficios empresariales y posibles recortes de tasas por parte de la Reserva Federal.

Los índices bursátiles europeos registraron un desempeño mixto este martes, cerrando la sesión con leves caídas tras haber alcanzado máximos históricos el lunes.

El Euro Stoxx 50 retrocedió aproximadamente un 0,12% . Entre los mercados individuales, el DAX de Alemania cayó alrededor de un 0,1% , el CAC 40 de Francia bajó un 0,3% , mientras que el FTSE 100 del Reino Unido subió ligeramente un 0,4% .

La temporada de beneficios empresariales en Estados Unidos entra en una fase clave. Mañana, Microsoft presentará su informe trimestral, seguido en los próximos días por otras compañías del grupo de las "Siete Magníficas".

OpenAI transfirió el 27% de sus acciones a Microsoft, operación valorada en 135.000 millones de dólares, reforzando así su alianza estratégica y el acceso de Microsoft a tecnologías clave en inteligencia artificial, sin comprometer la independencia operativa de OpenAI.

Las acciones de UnitedHealth Group suben tras publicar sus resultados del tercer trimestre de 2025, que superaron las expectativas de los analistas.

Cameco se dispara cerca de un 20% hasta alcanzar un máximo histórico, tras anunciar una alianza estratégica con el gobierno de EE. UU., Brookfield y Westinghouse, que contempla contratos potenciales por un valor de 80.000 millones de dólares.

En el sector inmobiliario, los precios de la vivienda en EE. UU. subieron inesperadamente un 0,4% en agosto, desafiando el consenso de una caída del 0,1%, y marcando una sorpresa positiva tras varios meses de descensos leves.

El índice de confianza del consumidor en EE. UU., correspondiente a octubre, se ubicó en 94,6, por encima de las previsiones del mercado (93,4), aunque por debajo del dato revisado de septiembre (95,6). La confianza del consumidor se mantiene por debajo de los 100 puntos, lo que refleja un comportamiento de gasto todavía prudente.

En Alemania, la confianza del consumidor medida por GfK se situó por debajo de las expectativas, lastrada por tensiones geopolíticas, preocupaciones inflacionarias y temores en torno a la seguridad del empleo, lo que afecta negativamente el optimismo económico.

En materias primas, el precio del petróleo Brent cayó hasta alrededor de 64,30 dólares por barril, una baja de aproximadamente 2% respecto al día anterior, en un contexto de presión por previsiones de mayor producción por parte de la OPEP+, lo que contrarresta el impulso positivo derivado de las negociaciones comerciales entre EE. UU. y China.

El oro retrocedió cerca de un 1%, cotizando en torno a los 3.971 dólares por onza, dentro de un rango de 3.901 a 4.034 dólares, mientras que la plata avanzó un 0,5% hasta situarse en torno a los 47,06 dólares por onza.

retrocedió cerca de un , cotizando en torno a los , dentro de un rango de , mientras que la avanzó un hasta situarse en torno a los . En el mercado de criptoactivos, el Bitcoin subió alrededor de un 0,5%, cotizando cerca de los 114.500 dólares, mientras que Ethereum registró una leve caída del 0,3%, situándose en aproximadamente 4.100 dólares.

