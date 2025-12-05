Resumen de la semana: ¿Momento de la gran rotación en los mercados?

Mercados globales apuntan a nuevos máximos ante la inminente flexibilización monetaria, operaciones corporativas históricas y el repunte de materias primas, aunque persisten riesgos geopolíticos y de volatilidad en deuda y cripto.

El Ibex 35 destaca a nivel mundial impulsado por los sólidos resultados de Inditex, la fortaleza del sector bancario y la mejora del entorno macro.

La gran rotación anunciada por los mercados desde tiempo atrás puede haber dado por fin su pistoletazo de salida en las últimas semanas del año. Mientras que en los tres últimos ejercicios las grandes tecnológicas han dominado los mercados mundiales, desde el último máximo alcanzado en Wall Street a finales de octubre, este grupo de empresas se ha quedado más rezagado y los avances han sido liderados por otras industrias como los bancos, farmacéuticas o entidades de pequeña capitalización. Los recortes de tipos de los bancos centrales en las próximas fechas y un incremento histórico esperado en la productividad mundial derivado de los avances de la IA, han impulsado la confianza de los inversores, que hace pocos días, se veía limitada ante las altas valoraciones.

El Ibex 35 a la cabeza del mundo

En el caso del Ibex 35, Inditex que hasta ahora era una de los peores valores del selectivo en el año, ha liderado las subidas de la semana gracias a unos magníficos resultados. El gigante textil sigue combinando expansión, innovación y disciplina financiera, consolidándose como la mejor empresa del sector a nivel mundial.

Si miramos solo el tercer trimestre, la mejora es evidente: las ventas avanzaron un 8,4% a tipos constantes. Además, el inicio de la campaña de otoño e invierno ha reforzado esta tendencia, con un aumento del 10,6% entre noviembre y diciembre. En conjunto, estos datos reflejan una mayor confianza del consumidor y un entorno algo más favorable, impulsado tanto por medidas de estímulo como por una menor incertidumbre internacional.

En el plano operativo, Inditex vuelve a destacar por su disciplina en costes. Los gastos crecen por debajo de las ventas, lo que permite seguir ampliando márgenes. Este aumento de la rentabilidad se explica en parte por el mayor peso de Zara —que ya representa más del 70% de las ventas y cuenta con una mayor rotación y margen—, así como por la eficiencia logística, la reducción de pérdidas gracias a nuevas tecnologías en tienda y unos costes de materias primas más moderados.

La situación financiera del grupo sigue siendo muy sólida. La caja neta asciende a 11.268 millones de euros, suficiente para financiar expansión, inversión tecnológica y un dividendo creciente sin recurrir a endeudamiento. El inventario también muestra una evolución saludable, con un aumento del 4,9% asociado al lanzamiento de nuevas colecciones y a una campaña de Black Friday y Navidad que se anticipa especialmente fuerte.

Y en el plano estratégico, destaca un movimiento clave: Bershka abrirá sus dos primeras tiendas físicas en Estados Unidos en 2026, un paso importante para reforzar la presencia del grupo en su segundo mayor mercado y captar a un público más joven.

También ha destacado en los últimos días el comportamiento de Indra. Según la Casa Blanca la última reunión entre su enviado Steve Witkoff y el presidente ruso Vladimir Putin fue "razonablemente buena", pero reconoció que no sabe cuál será el resultado después de sucesivas rondas de conversaciones sobre un acuerdo para poner fin a los combates en Ucrania, lo que ha dejado algo frías las expectativas de una posible paz en el país.

A esta incertidumbre se suma la propuesta de Bruselas de movilizar 210.000 millones de euros en nuevas ayudas para Ucrania, financiadas con activos rusos congelados. La iniciativa —que permitiría imponer sanciones sin necesidad de unanimidad— busca asegurar el apoyo financiero a Kiev y evitar posibles vetos de países con una postura más cercana a Moscú, lo que añade un nuevo foco de tensión alejando las posibilidades de paz.

Los bancos también han puesto su granito de arena para que el Ibex se convierta este año en el mejor índice mundial de todos los países desarrollados, y que se acerque a su mejor año bursátil de la historia.

Mercados globales mirando máximos

Con un recorte de tipos la próxima semana prácticamente descontado y las apuestas apuntando a una mayor flexibilización monetaria hasta 2026, los inversores se preparan para un repunte de fin de año en lo que suele ser un mes favorable para las acciones. Además de la estacionalidad habitual, hay muchas otras razones que impulsan el mercado: las bajadas de tipos y la continua actividad de fusiones y adquisiciones son algunas de ellas.

Lo único que puede detener el rally de Santa Claus es un mensaje demasiado suave de la FED que provoque una fuerte subida en la rentabilidad de los bonos de largo plazo.

Los últimos datos de inflación en EEUU abren la puerta de par en par a un recorte de tipos. El índice de precios del gasto de consumo personal básico (PCE), que excluye alimentos y energía, aumentó un 0,2 % con respecto a agosto y un 2,8 % interanual, en línea con lo previsto por los analistas. Sin embargo, las expectativas de inflación de la Universidad de Michigan, han bajado en un mayor nivel de lo esperado.

A nivel corporativo en EEUU, Netflix ha acordado la compra de Warner Bros por un valor de 83.000 millones de dólares, en lo que es ya una operación histórica, uniendo el servicio de transmisión de pago líder del mundo con uno de los estudios más famosos y antiguos de Hollywood. Este movimiento crea una superpotencia mundial del entretenimiento.

El oro, la plata y cobre han marcado sus máximos este año, algo que no ocurría desde 1980. El cobre alcanzó un récord tras una perspectiva alcista de precios de diversas casas gestoras, ante el crecimiento de su demanda para los centros de datos y vehículos eléctricos. y las expectativas de escasez causadas por el acaparamiento de existencias en EEUU.

Mientras que el bitcoin ha conseguido recuperar terreno después de sus ventas masivas, cotizando en verde en el año. En una señal de que el apetito institucional por la criptomoneda más grande del mundo sigue siendo moderado, los ETFs de bitcoin registran su racha más larga de retiros semanales desde su debut en enero de 2024.