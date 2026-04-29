¿EE.UU. se prepara para atacar a Irán? Trump rechaza compromiso. ¡El Brent supera los $110!

Una importante escalada de la “Guerra Fría” en el Medio Oriente está actualmente en marcha. Según informaron Axios y la cadena israelí N12, el presidente Donald Trump ha rechazado oficialmente la propuesta de Irán para abrir el Estrecho de Ormuz, optando en su lugar por una estrategia de “estrangulamiento máximo” y preparación para ataques militares directos. Aunque técnicamente se mantiene un alto al fuego, las comunicaciones actuales sugieren que la reanudación de las hostilidades es solo cuestión de tiempo. Esto es más visible en el mercado del petróleo; el Brent ha superado los $110 por barril, y al observar los contratos más activos, existe la posibilidad de un cierre récord desde que comenzó el conflicto. También vale la pena destacar el contrato de junio, que cotiza en $118 por barril y alcanzó hasta $119.4, muy cerca del récord de marzo (aunque en ese momento el contrato de mayo era el de referencia).

“Ola corta y poderosa de ataques”

Según los últimos informes, EE.UU. ha preparado un plan para una “ola corta pero poderosa” de ataques contra objetivos dentro de Irán. La estrategia de Washington es clara: primero golpear la infraestructura, luego forzar a Teherán a regresar a la mesa de negociaciones bajo los términos de EE.UU.

En una entrevista con N12, el presidente Trump no moderó sus palabras, comparando la situación económica de Irán con un “cerdo gordo asfixiándose”. Según Trump, el bloqueo naval es más efectivo que las bombas porque ha llevado al sobrellenado físico de las instalaciones de almacenamiento y oleoductos iraníes que, según el presidente, “están cerca de explotar” porque el país no tiene dónde almacenar el crudo no vendido. Sin embargo, también han surgido informes que sugieren que Irán probablemente preferiría verter el petróleo extraído en el desierto antes que detener la producción en pozos clave, ya que esto último podría generar cambios geológicos tan severos que harían imposible reiniciar la producción.

Fricción en Teherán y el silencio del Líder Supremo

La situación interna en Irán parece extremadamente tensa y fragmentada:

El Ejército y los radicales: Los informes sugieren que el ejército iraní está listo para el combate y rechaza cualquier rendición bajo la presión del bloqueo.

Diplomacia: El viceministro de Asuntos Exteriores de Irán ha declarado públicamente que el país no quiere la guerra, lo que sugiere un último intento por salvar la situación.

¿Parálisis en la toma de decisiones? Lo más preocupante es la falta de una declaración oficial del Líder Supremo Ali Khamenei. El silencio en el nivel más alto durante un momento tan crítico (incluida la inactividad en X y en los medios oficiales) podría significar preparativos para represalias o un profundo estancamiento en la toma de decisiones dentro del régimen.

¿Qué significa esto para el mercado del petróleo?

La reacción del mercado fue inmediata y violenta. Los precios del WTI subieron entre $6–$7 durante la sesión de hoy, superando la barrera de los $106 por barril, mientras que el Brent ya cotiza por encima de los $111 por barril. Puntos clave:

1. La prima de riesgo de guerra regresa con fuerza total

El mercado ha dejado de creer en una solución diplomática a la crisis del Estrecho de Ormuz. El rechazo de Trump a la propuesta iraní significa que el bloqueo, por donde fluye el 20% del consumo global de petróleo, no se levantará pronto. Los inversores ahora están incorporando el riesgo real de destrucción de la infraestructura de producción iraní.

2. Riesgo de daño permanente a los campos petroleros

El argumento de Trump sobre “oleoductos a punto de explotar” tiene base técnica. Si Irán se ve obligado a detener abruptamente la extracción debido a la falta de almacenamiento, podrían producirse cambios irreversibles de presión en los campos petroleros, reduciendo permanentemente su productividad futura. Este es un escenario alcista de largo plazo para los precios, ya que limita la capacidad de producción global durante años.

3. EE.UU. como el “único proveedor seguro”

Los datos actuales de la EIA, que muestran una fuerte caída de inventarios en EE.UU. (-6.2 millones de barriles), combinados con el bloqueo a Irán, indican que la economía global está absorbiendo cada barril disponible de EE.UU. Si se producen ataques, la demanda de petróleo de EE.UU. y otras regiones fuera del Golfo Pérsico aumentará aún más, lo que podría llevar al WTI hacia $115–$120. Las exportaciones de crudo estadounidense han alcanzado un récord absoluto de 6 millones de bpd, junto con nuevos máximos en combustibles refinados de 14 millones de bpd.

4. ¿“Sell the news” o más rally?

Actualmente nos encontramos en la fase de escalada. El petróleo ha entrado en una zona casi inexplorada donde solo ha permanecido momentáneamente en algunas sesiones pasadas. Un cierre por encima de $111–$112 para el Brent y $107 para el WTI abre un nuevo campo para subidas. Sin embargo, estos niveles aún deben considerarse como zonas de fuerte oferta, incluso cuando los precios del petróleo se acercan a niveles dictados por el mercado físico. También vale la pena señalar que los especuladores aún no tienen una presencia significativa en el mercado del petróleo.

Es difícil argumentar que actualmente exista una gran participación especulativa en el mercado del petróleo. Las posiciones largas se mantienen elevadas, pero fueron más altas en 2023 o 2025. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

Resumen

La situación es extremadamente binaria. Si EE.UU. realmente ataca, el WTI podría probar el nivel de $110 en cuestión de horas. Sin embargo, si el silencio de Khamenei termina en una concesión repentina, enfrentamos el riesgo de una corrección brusca hacia $100. Por ahora, la postura “hawkish” de Trump está manteniendo restringida la oferta.