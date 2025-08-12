EE. UU. y China frenan la guerra comercial en el último minuto

Las dos mayores economías del mundo han acordado prorrogar por 90 días la tregua arancelaria mutua, retrasando la aplicación de nuevas tarifas y restricciones comerciales hasta el próximo 10 de noviembre. El anuncio, realizado casi al filo del vencimiento del acuerdo anterior, ha sido recibido con alivio por los mercados globales, que temían una nueva escalada en la guerra comercial entre Washington y Pekín. La decisión fue formalizada por el presidente estadounidense Donald Trump mediante una orden ejecutiva, y confirmada por el Ministerio de Comercio chino en un comunicado oficial. Ambas partes mantendrán los aranceles reducidos pactados en mayo: Estados Unidos aplicará un gravamen del 30% a las importaciones chinas, mientras que China mantendrá un arancel del 10% sobre productos estadounidenses, muy por debajo de los niveles que habían alcanzado previamente (145% y 125%, respectivamente) . Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Además de los aranceles, el acuerdo incluye la suspensión de medidas no arancelarias, como la inclusión de empresas estadounidenses en listas de entidades no fiables y restricciones a exportaciones tecnológicas. También se mantiene abierta la reciente reapertura de exportaciones de chips estadounidenses y tierras raras chinas, sectores clave para la industria global

