¡El informe de empleo de ADP en EE. UU. es mejor de lo esperado!

Conclusiones clave El informe de ADP muestra resultados mejores de lo esperado.

El Informe de Empleo de ADP de octubre muestra que el sector privado sumó 42.000 puestos de trabajo, superando significativamente la previsión de los analistas de 30.000. El mes anterior, el sector privado había perdido 32.000 empleos, por lo que los datos de octubre representan una clara recuperación y un cambio de tendencia, pasando de negativa a positiva. Estos resultados, mejores de lo esperado, sugieren que el mercado laboral se mantiene resiliente a pesar de la desaceleración económica, lo que podría influir en las decisiones de la Reserva Federal sobre los tipos de interés. El aumento del empleo en el sector privado también apunta a un posible impulso para el gasto de los consumidores y la demanda interna. Este informe cobra especial relevancia, ya que el cierre del gobierno en EE. UU. ha impedido la publicación de algunos datos laborales oficiales, lo que convierte a ADP en uno de los pocos indicadores oportunos disponibles para monitorear la situación del empleo.

