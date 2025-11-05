-
El Bitcoin cae más de un 20% desde su máximo histórico y rompe por momentos a la baja la barrera de los 100.000 dólares.
-
Los inversores de largo plazo liquidan posiciones, mientras los ETF de Bitcoin y Ether registran salidas de capital.
-
El endurecimiento del discurso de la FED y la corrección tecnológica agravan el sentimiento bajista.
-
El Bitcoin ha borrado de un plumazo todo el repunte logrado durante el verano y se sitúa ahora más de un 20% por debajo de su máximo histórico. Todo comenzó en octubre, cuando las amenazas de Trump hacia China desataron una oleada de ventas en los activos de riesgo. La desconfianza se extendió rápidamente entre los inversores, que se desprendieron de Bitcoin y del resto de criptomonedas a un ritmo nunca visto.
El precio del Bitcoin se desploma
En los últimos días, el precio del Bitcoin ha vuelto a registrar fuertes caídas, llegando incluso a perder la barrera de los 100.000 dólares, algo que no ocurría desde junio. Lo más preocupante es que, a diferencia de la corrección anterior, esta vez no es el apalancamiento el que impulsa la presión bajista, sino una pérdida más profunda de confianza.
Los inversores de largo plazo han vendido alrededor de 400.000 Bitcoins en el último mes, generando una presión vendedora constante y alterando el patrón habitual del mercado. Este movimiento refleja un cambio de sentimiento que podría marcar un punto de inflexión para la criptomoneda más famosa del mundo.
La caída del precio de Bitcoin también se alinea con el retroceso de las acciones tecnológicas. Compañías como Palantir y Nvidia, que habían liderado las subidas de los índices de Wall Street en los últimos años, se han desplomado ante las dudas sobre sus elevadas valoraciones. Las criptomonedas, tradicionalmente correlacionadas con las tecnológicas y otros activos de riesgo, se han visto arrastradas por esa tendencia negativa.
A este contexto se suman otros factores adversos, como las salidas de capital en los fondos cotizados (ETF) de Bitcoin y Ether, que muestran un enfriamiento del apetito inversor tras el impulso del primer semestre. Aunque aún es pronto, en noviembre la tendencia apunta a una desaceleración del sector.
Tampoco ha ayudado el tono más agresivo de Jerome Powell y otros miembros de la Reserva Federal, que mantienen la incertidumbre ante la falta de visibilidad sobre la economía estadounidense. Históricamente, el Bitcoin se comporta mejor en ciclos de recortes de tipos, por lo que un cambio de rumbo en la política monetaria podría intensificar las dudas.
La gran incógnita ahora es si las criptomonedas podrán recuperarse o si las pérdidas seguirán acumulándose. Una nota de esperanza para los alcistas es que el precio de Bitcoin logró rebotar tras caer brevemente por debajo de los 100.000 dólares, un nivel considerado clave desde el punto de vista psicológico por los operadores a corto plazo.
