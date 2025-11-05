Pero no siempre acierta. En advertencias anteriores —como su famoso “Sell.” de enero de 2023— el S&P 500 ha subido un 26% en 2023, un 25% en 2024 y otro 18% en 2025 , lo que pone en duda si esta vez acertará con su visión bajista.

En redes sociales, Burry advirtió sobre una posible “burbuja” en el mercado tecnológico , publicando mensajes enigmáticos en X (antes Twitter) que avivan el temor a una corrección.

Michael Burry, famoso inversor conocido por acertar la crisis del 2008, vuelve a adoptar una postura bajista: su fondo Scion Asset Management ha tomado posiciones cortas en Nvidia y Palantir , mientras apuesta al alza por Halliburton y Pfizer .

Los mercados financieros empiezan a tener sus primeras dudas desde el pasado mes de abril. Los altos ejecutivos de Wall Street avisaban estos días sobre las altas valoraciones, y los inversores y analistas de todo el mundo han avisado que una posible corrección podría estar cerca. El último de ellos no ha sido un cualquiera: ha sido Michal Burry, inversor que alcanzó la fama por su apuesta contra el mercado inmobiliario de Estados Unidos en 2008, y que protagonizó la película The Big Short.

Michael Burry se posiciona en corto en Nvidia y Palantir

Burry, a través de su compañía Scion Asset Management, acaba de anunciar fuertes posiciones de venta, a través de opciones put en dos de las grandes compañías tecnológicas americanas: Palantir y Nvidia. En el lado opuesto, también se ha notificado que ha adquirido opciones de compra sobre la compañía petrolera Halliburton y la farmacéutica Pfizer.

La semana pasada, Burry publicó en la red X un mensaje enigmático que incluía una imagen de su personaje en la película The Big Short y una advertencia: “A veces, vemos burbujas”. El lunes por la noche subió otra serie de imágenes, entre ellas un gráfico de una nota de Bloomberg News sobre las preocupaciones por la financiación circular que involucra a Nvidia, entre otras compañías.

¿Acertará Michael Burry esta vez?

Las acciones de Palantir, que el lunes elevó su proyección anual de ingresos, cayeron ayer hasta 8%, mientras los títulos de Nvidia caían hasta un 2,6%, contagiando al resto del mercado. El Nasdaq 100, índice tecnológico del país, corregía un 2,04% y lo mismo hacían los principales selectivos en Asia esta madrugada.

Esta no es la primera vez que Burry apuesta contra Nvidia. En el primer trimestre de este año, Scion reveló que había liquidado casi toda su cartera de acciones y comprado opciones de venta sobre el gigante de los chips ante la disputa comercial que habría entre Estados Unidos y el resto del mundo, además de sobre varias tecnológicas chinas que cotizan en Estados Unidos, algo que en caso de haber cerrado en el momento adecuado le ha podido generar fuertes beneficios.

Desde el último trimestre de 2024, Burry había comenzado a reducir algunas de sus inversiones en acciones tecnológicas chinas, una de sus principales apuestas en los últimos años, recortando su exposición en JD y Alibaba en los últimos tres meses de 2024 lo cual fue muy acertado debido a las caídas de estas compañías. Sin embargo, también se perdió parte del rally de estas empresas ante la irrupción de DeepSeek.

En 2023, su fondo Scion Asset Management apostó contra el S&P 500 y el Nasdaq 100 usando opciones de venta (puts) valoradas en más de 1.600 millones de dólares. El 31 de enero de 2023 publicó en X una sola palabra, “Sell”. En ese momento, el mercado bursátil estadounidense estaba teniendo un fuerte repunte después del mal año en 2022, y Burry consideraba que ese rebote era una gran oportunidad para vender. Desde entonces el S&P 500 subió un 26% en 2023 y un 25% en 2024. De momento, en 2025 también acelera con revalorizaciones del 18%.