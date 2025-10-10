Conclusiones clave El precio del barril de West Texas cae un 2%

El alto el fuego entre Israel y Hamás reduce el riesgo geopolítico y alivia la preocupación por las interrupciones del suministro desde Oriente Medio

El precio del petróleo de West Texas cae un 2% intradía, bajando hasta los 59,9 dólares por barril, su nivel más bajo desde mayo de este año. Esta caída se debe principalmente a la firma del acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás, que reduce los riesgos geopolíticos y el riesgo de interrupciones en el suministro de petróleo de Oriente Medio. El acuerdo incluye, entre otras cosas, la liberación de rehenes por parte de Hamás y la retirada de las tropas israelíes de Gaza, lo que tranquilizó al mercado. A pesar de esta disminución de las tensiones, los inversores se mantienen cautelosos debido a los desafíos fundamentales del mercado. En primer lugar, la OPEP+ está aumentando la producción de petróleo, aunque a un ritmo más lento de lo previsto, lo que alivia parcialmente las preocupaciones sobre un exceso de oferta, pero no las elimina por completo. En segundo lugar, persiste la incertidumbre sobre la demanda, especialmente en relación con el cierre del gobierno estadounidense, que ya dura 10 días. Como resultado, el barril de West Texas se encuentra en un equilibrio entre la reducción del riesgo geopolítico y la presión derivada del exceso de oferta y el debilitamiento de la demanda. Si no surgen nuevas tensiones ni interrupciones del suministro, cabe esperar una mayor presión a la baja sobre los precios del petróleo. Precio del petróleo de West Texas Fuente : Plataforma de XTB

