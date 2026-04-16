El alza del petróleo presiona al EURUSD, continúa el rally en Wall Street

Los índices bursátiles de Estados Unidos registran ganancias hoy, a pesar de la debilidad al inicio de la sesión. Las acciones de Microsoft, AMD, Intel y Oracle están claramente liderando el mercado estadounidense, mientras que TSMC y ASML caen a pesar de sólidos resultados trimestrales. El sector de petróleo y gas también muestra fortaleza, en medio de un alza del petróleo del 5%.

El aumento en los precios del petróleo está limitando las ganancias en el EURUSD, con el par cayendo a 1,177, a pesar de que un sentimiento positivo de riesgo normalmente apoyaría su apreciación. Sin embargo, en los últimos días esto no ha ocurrido, ya que el mercado está cada vez más convencido de que un acuerdo entre Estados Unidos e Irán aún está lejos de concretarse. Esto genera preocupaciones de mediano plazo sobre tensiones geopolíticas y posibles restricciones en exportaciones a través de rutas clave como el Estrecho de Ormuz o Bab el-Mandeb.

Los datos macroeconómicos de Estados Unidos fueron mejores de lo esperado hoy, reforzando la visión de que la Reserva Federal probablemente retrasará decisiones de política más acomodaticia en el corto plazo, especialmente si los precios del petróleo se mantienen en torno a los 100 dólares o más, como ocurre actualmente.

Solicitudes iniciales de desempleo: 207K (previsión: 213K; previo: 218K)

(previsión: 213K; previo: 218K) Solicitudes continuas: 1.818K (previsión: 1.810K; previo: 1.787K)

(previsión: 1.810K; previo: 1.787K) Índice manufacturero de la Fed de Filadelfia (abril): 26,7 (previsión: 10,3; previo: 18,1)

Bitcoin ha retrocedido por debajo de los 74.000 dólares y ha sido nuevamente rechazado en la zona clave de resistencia entre 74.000 y 75.000 dólares. Las criptomonedas parecen estar perdiendo impulso a pesar del rally en los mercados globales de renta variable, con Bitcoin cayendo cerca de un 15% en lo que va del año, frente a una subida de aproximadamente 2,5% en el S&P 500 y de 4% en el Nasdaq 100.

Los líderes de los estados árabes del Golfo y de Europa estiman que un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán podría tardar alrededor de seis meses en concretarse. Están instando a ambas partes a extender el actual alto el fuego para permitir más tiempo de negociación. Los estados del Golfo continúan creyendo que Irán está desarrollando capacidades nucleares, a pesar de los recientes ataques de Estados Unidos e Israel. Según funcionarios regionales, cualquier acuerdo debería impedir el enriquecimiento de uranio y prohibir misiles balísticos de largo alcance.

Los líderes del Golfo se oponen a una reanudación del conflicto y favorecen una solución diplomática liderada por Estados Unidos. Una de las principales demandas es la reapertura inmediata del Estrecho de Ormuz para restablecer los flujos de energía. Funcionarios han advertido en privado que una crisis alimentaria global podría intensificarse si la vía permanece cerrada más allá del próximo mes. Los precios de la energía podrían seguir subiendo si el conflicto se extiende más allá del plazo previsto para las negociaciones.

El DAX y el FTSE subieron alrededor de 0,3%, mientras que el CAC 40 de Francia retrocedió levemente. En la zona euro, la inflación mensual medida por el HICP fue de 1,7%, ligeramente por encima de las previsiones, mientras que el IPC anual alcanzó el 2,6%, también superando levemente las expectativas. Esto sugiere que las presiones inflacionarias siguen presentes, aunque en niveles moderados. En general, los índices europeos cerraron con leves ganancias.

Los datos macroeconómicos de China mostraron una imagen mixta. El crecimiento del PIB se aceleró a 5,0% interanual, superando claramente las expectativas, lo que indica una actividad económica sólida. Al mismo tiempo, la producción industrial creció 5,7% interanual, también por encima de lo previsto. Sin embargo, las ventas minoristas se desaceleraron a 1,7% interanual, y la tasa de desempleo subió a 5,4%, lo que podría señalar una demanda del consumidor más débil.

Japón continúa mostrando una mejora moderada en la actividad económica. El crecimiento anual del PIB fue de 1,0%, por encima de las expectativas, con datos positivos también en términos mensuales y trimestrales. No obstante, los pedidos de maquinaria cayeron un 0,1% mensual, lo que podría indicar cierta cautela en la inversión empresarial.

En el Reino Unido, los datos industriales y comerciales fueron en general mejores de lo esperado. La producción industrial cayó 0,4% interanual, aunque menos de lo previsto, mientras que creció 0,5% mensual. La producción en construcción también sorprendió al alza, con un aumento de 1,0% mensual. El déficit comercial de bienes fue menor de lo esperado, lo que podría apoyar la evaluación del equilibrio externo del país.

En Suiza, la inflación de precios al productor (PPI) fue de 1,6% interanual, ligeramente por encima de las previsiones, mientras que el dato final de inflación al consumidor (CPI) se mantuvo en línea con lo esperado, en 1,7% interanual y 0,5% mensual. Estas cifras apuntan a un entorno inflacionario relativamente estable.

Fuente: xStation5