El AUD/USD cae con la inflación

El dólar australiano está cayendo hoy frente a todas las divisas del G10 como respuesta a unos datos de inflación del IPC en Australia inferiores a lo esperado (AUD/USD, AUD/NZD: -0,3 %). Tanto la lectura correspondiente a junio como el informe completo del segundo trimestre (Q2) se situaron por debajo del 4 %, lo que supone para el Banco de la Reserva de Australia (RBA) los primeros resultados de meses de agresivas subidas de los tipos de interés.

Cotización del AUD/USD

El AUD/USD está poniendo a prueba niveles clave en un contexto de creciente presión vendedora. Mantener los retrocesos de Fibonacci del 50,0 % y del 61,8 % es fundamental para evitar una caída más profunda hacia la zona de 0,6900. Un movimiento por debajo de la zona de amortiguación amarilla (0,68800–0,69000) confirmaría un claro regreso de la tendencia bajista, que podría verse agravada por una mayor desinflación en Australia. Por su parte, el RSI permanece cerca del nivel neutral de 50, lo que deja margen para una mayor presión bajista.

La única esperanza para los alcistas pasa por una señal muy acomodaticia (dovish) por parte de la Reserva Federal (Fed) y un regreso del precio por encima de la media móvil exponencial (EMA) de 100 días (línea morada oscura). No obstante, este escenario parece poco probable, dado el sólido mercado laboral estadounidense (desempleo estable y solicitudes de subsidio por desempleo en mínimos históricos), el aumento de los índices PMI y la postura inflexible de Warsh respecto a una inflación que continúa por encima del objetivo.

Fuente: xStation5

¿Qué factores influyen en el movimiento del AUD/USD?

La inflación cae por debajo del 4 %

La tasa anual de inflación del IPC en Australia descendió hasta el 3,8 % interanual en junio, frente al 4,0 % registrado en mayo, con una caída mensual del 0,1 %. En el segundo trimestre, la inflación se moderó hasta el 0,6 % trimestral (4,0 % interanual), frente al 1,4 % trimestral del primer trimestre. Lo más relevante para el Banco de la Reserva de Australia (RBA) es que la inflación subyacente recortada (trimmed mean) se situó en el 3,6 % interanual (0,8 % trimestral), por debajo de la previsión del banco central (3,8 %).

La caída del precio de los combustibles impulsa la moderación de la inflación

El principal factor que contribuyó a la desaceleración de la inflación fue el descenso de casi un 11 % en los precios de los combustibles durante junio, lo que se tradujo en una menor inflación en el transporte y en los bienes. En cambio, el sector de la vivienda siguió ejerciendo una fuerte presión al alza sobre los precios (+6,8 % interanual), ya que los costes de construcción de viviendas nuevas aumentaron un 5,8 % interanual debido al encarecimiento de los materiales y de la mano de obra. Además, la inflación de los servicios se aceleró hasta el 4,0 % interanual, lo que refleja que las presiones inflacionistas de origen interno continúan presentes en la economía.

El mercado elimina las expectativas de nuevas subidas de tipos

La probabilidad implícita en el mercado de swaps de que Australia suba los tipos de interés en agosto cayó a cero. De hecho, las expectativas se redujeron en todos los plazos considerados. Actualmente, los tipos de interés en Australia se sitúan en el 4,35 %, el nivel más alto entre las economías del G10. La última subida de tipos tuvo lugar en mayo; desde entonces, los mensajes del gobernador del RBA han adoptado un tono más acomodaticio (dovish), señalando que el nivel actual de los tipos constituye un buen punto para hacer una pausa en el proceso de endurecimiento monetario.

El mercado ya no contempla una subida total de los tipos de interés en Australia hasta marzo de 2027. Los precios de la semana pasada indicaban una subida en febrero con casi total certeza (línea azul), mientras que actualmente nos acercamos a la curva plana de hace un mes, que señalaba una pausa junto con las esperanzas de que en aquel momento se pusiera fin al conflicto de Oriente Medio.

Fuente: XTB Research