Wall Street encara su cuarta jornada consecutiva de caídas: Preocupa el sector de semiconductores

El sector de semiconductores encara su cuarta jornada consecutiva de caídas, y esta madrugada el contagio se ha vuelto a completar entre Wall Street y Asia.

¿Que caídas arastra el sector?

La de hoy sería la cuarta sesión seguida en rojo para el S&P 500, y el protagonismo, con el permiso de las rentabilidades de los bonos, no es otro que el sector de los chips. Su índice de referencia, el Philadelphia Semiconductor Index (SOX), se desploma un 5% esta semana.

Grandes cotizadas del sector sufrieron ayer importantes retrocesos:

• Nvidia (NVDA): 219,74 $ (-2,34%)

• AMD: 484,39 $ (-4,27%)

• Intel (INTC): 96,69 $ (-6,58%)

• Broadcom (AVGO): 380 $ (-3,17%)

• TSMC (TSM): 413,41 $ (-4,07%)

• ASML: 1.802,98 $ (-4,26%)

• Micron (MU): 940,76 $ (-7,02%)

• Qualcomm (QCOM): -1,23%

• Arm Holdings (ARM): -6,67%

• Marvell (MRVL): -7,82%

• KLA (KLAC): -5,33%

• Lam Research (LRCX): -4,63%

• Applied Materials (AMAT): -3,92%

• Teradyne (TER): -8,77%

El castigo más severo se concentró en el segmento de memoria y almacenamiento, que fue el que más había subido en las semanas previas: Seagate (STX) cedió un 9,16%, SanDisk (SNDK) un 9,01%, SK Hynix (ADR, SKHY) un 9,20% y Western Digital (WDC) un 7,43%.

El relevo asiático agrava el cuadro

Samsung Electronics y SK Hynix han llegado a hundirse un 7% esta madrugada en un desplome regional que ha arrastrado al índice MSCI Asia-Pacífico (-1,82%) y a la bolsa surcoreana un -5,8%. Es la prueba de que el mercado no está descontando un evento puntual de EE. UU., sino una revisión global del apetito por el riesgo en toda la cadena de valor del chip.

Tres frentes detrás del desplome

La deuda a largo plazo se ha vuelto más cara — y compite por el mismo capital que la IA: El bono del Tesoro a 30 años tocó ayer su nivel más alto en 19 años, cerca del 5,3%, antes de moderarse ligeramente hasta el 5,21% esta mañana desde el 5,29% del cierre previo; el bono a 10 años cotiza en 4,65%. Detrás de la subida hay un cóctel de déficit fiscal estadounidense creciente (432.300 millones de dólares solo en julio), emisión masiva de deuda del Tesoro y, cada vez más, la competencia por capital de las propias hiperescaladoras tecnológicas, que están emitiendo bonos corporativos multimillonarios para financiar la construcción de centros de datos de IA. Cuando el dinero “seguro” a largo plazo rinde más del 5%, los múltiplos exigentes del sector chip —que cotiza descontando años de crecimiento futuro— se vuelven más difíciles de justificar.

El bono del Tesoro a 30 años tocó ayer su nivel más alto en 19 años, cerca del 5,3%, antes de moderarse ligeramente hasta el 5,21% esta mañana desde el 5,29% del cierre previo; el bono a 10 años cotiza en 4,65%. Detrás de la subida hay un cóctel de déficit fiscal estadounidense creciente (432.300 millones de dólares solo en julio), emisión masiva de deuda del Tesoro y, cada vez más, la competencia por capital de las propias hiperescaladoras tecnológicas, que están emitiendo bonos corporativos multimillonarios para financiar la construcción de centros de datos de IA. Cuando el dinero “seguro” a largo plazo rinde más del 5%, los múltiplos exigentes del sector chip —que cotiza descontando años de crecimiento futuro— se vuelven más difíciles de justificar. El fantasma de la “financiación circular” de la IA no desaparece: Nvidia y otras compañías del ecosistema invierten en sus propios clientes (OpenAI, Anthropic, neoclouds), que a su vez usan ese capital para comprar chips a Nvidia — un esquema que infla los ingresos reportados sin necesariamente multiplicar la demanda real de los clientes finales. El Banco de Pagos Internacionales (BIS) ha señalado esta dinámica como uno de los tres mayores riesgos para la estabilidad financiera global.

Nvidia y otras compañías del ecosistema invierten en sus propios clientes (OpenAI, Anthropic, neoclouds), que a su vez usan ese capital para comprar chips a Nvidia — un El Banco de Pagos Internacionales (BIS) ha señalado esta dinámica como uno de los tres mayores riesgos para la estabilidad financiera global. Geopolítica y petróleo: Las tensiones no resueltas entre EE. UU. e Irán han empujado el crudo por encima de los 90 dólares en las últimas sesiones —hoy el WTI cotiza en 84,5 $— y el temor a un cierre del Estrecho de Ormuz añade una prima de riesgo inflacionaria que complica aún más el panorama de tipos.

Los 2 escenarios principales

Escenario de “corrección sana”: Es donde se sitúa el consenso del mercado, y defiende que la caída del sector es una oportunidad de compra más que el final del ciclo. El argumento de fondo es que la demanda estructural de capacidad de cómputo para IA no ha desaparecido, solo hay ligeros cambios en el ritmo de gasto.

Escenario de corrección más profunda: El ajuste podría necesitar “otras 2-3 semanas y un 10-15% adicional” antes de estabilizarse. JPMorgan, por su parte, ha señalado paralelismos con la divergencia bursátil previa al estallido de la burbuja puntocom entre 1999 y 2000, aunque matiza que esto no implica necesariamente un desplome inminente, sino una señal de riesgo a vigilar.

La próxima ficha: Jackson Hole

Jackson Hole, el simposio económico de la Reserva Federal (del 27 al 29 de agosto) puede ser el próximo catalizador, con el discurso del presidente Kevin Warsh previsto para la mañana del viernes 28. El mercado buscará en ese discurso pistas sobre si la Fed está dispuesta a suavizar su política antes de la decisión de septiembre, algo que sería determinante para las valoraciones del sector: unos tipos más bajos y una curva de bonos más estable devolverían oxígeno a los múltiplos de crecimiento del sector chip; una postura más dura, en cambio, alimentaría la presión vendedora.

El sector semiconductor no está viviendo un simple recorte técnico, sino la intersección de tres fuerzas: el coste del dinero a largo plazo, las dudas sobre la sostenibilidad financiera del boom de la IA y la geopolítica del petróleo.