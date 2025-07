El azúcar borra su alza ante la posibilidad de que India permita exportaciones este año. 📉

Los futuros del azúcar profundizan su caída en otro 1% ante la posibilidad de que India, el segundo mayor productor mundial, autorice exportaciones en la campaña 2025–26 a partir de octubre, en medio de señales de una sólida cosecha de caña. El clima favorable, la ampliación de la superficie cultivada en estados clave como Maharashtra y Karnataka, y las intensas lluvias monzónicas han elevado las expectativas de un aumento del 19% en la producción, según fuentes del sector. Dado que se prevé un incremento solo moderado del consumo interno, el país podría registrar un excedente. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil De autorizarse, las exportaciones de India podrían ejercer una presión adicional a la baja sobre los precios globales del azúcar, con los futuros en Nueva York ya cotizando cerca de mínimos de cuatro años. India había restringido las exportaciones en años recientes debido a problemas de producción relacionados con el clima, aunque permitió envíos limitados esta temporada. El gobierno también está ajustando su estrategia de biocombustibles al desviar una mayor cantidad de azúcar hacia la producción de etanol —estimada en 4 millones de toneladas para 2025–26, frente a 3,2 millones de toneladas este año. El contrato de azúcar ha caído por debajo de las medias móviles exponenciales de 10 y 30 días (amarilla y morado claro, respectivamente) tras la publicación del informe sobre un posible alivio en las cuotas. La caída se ha estabilizado actualmente en el nivel de retroceso de Fibonacci del 50%. Fuente: xStation 5

