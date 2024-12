El Banco central de Japón se muestra prudente

El inicio de la sesión de divisas de hoy se centra en la publicación de las actas del RBA y el BOJ.

En el caso del Banco de Australia, los datos confirmaron la postura agresiva del banco en su reunión de diciembre, destacando los avances en materia de inflación, aunque todavía se encuentra por encima del objetivo. El banco ve menos riesgos para el crecimiento del IPC a medio plazo, aunque siguen existiendo muchas incertidumbres en la actual tendencia desinflacionaria. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil El BoJ muestra cautela El Banco de Japón enfatizó su enfoque cauteloso para subir los tipos. Se espera que el BoJ lo haga a un ritmo moderado, y ha indicado que se producirán más aumentos siempre que la economía, la inflación y los salarios se desarrollen como se espera. Recordemos que Ueda advirtió durante la decisión que los nuevos datos de la encuesta sobre salarios se conocerán a finales de marzo/principios de abril, lo que podría crear el terreno para un retraso más prolongado en nuevas subidas.

Las acciones en la región de Asia y el Pacífico registraron subidas en su mayoría moderadas, dado los volúmenes bajos durante la temporada navideña. China convocó una conferencia fiscal nacional en Pekín, donde se anunciaron planes para aumentar el gasto fiscal y acelerar el ritmo de gasto en 2025. En vista de esto, los índices chinos fueron los que mejor se comportaron en términos de crecimiento en Asia. Los mercados de Shanghái subieron casi un 1,3% hoy.

Bitcoin está extendiendo su impulso a la baja hoy y se cotiza por debajo de la barrera de los 93.500$. El sentimiento débil también prevalece en otras criptomonedas. Ethereum está cayendo actualmente un 2%.

Los metales preciosos están subiendo ligeramente. El oro ha subido un 0,27% y la plata un 0,28%.

En el mercado de materias primas energéticas, no estamos viendo grandes saltos de precios en este momento. El crudo WTI ha subido un 0,06%, mientras que NATGAS está dejándose un 0,26%.

En el mercado de divisas en general, el dólar neozelandés y el yen japonés son actualmente los que mejor se comportan. Sin embargo, se puede ver una elevada presión a la baja en el euro.

