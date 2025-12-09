- El Banco de Australia mantiene los tipo de interés.
- Paramount lanza una contraoferta para comprar Warner Bros. Discovery tras el acercamiento de Netfix.
- El Departamento de Comercio de Estados Unidos permitirá la exportación del chip H200 de Nvidia a China-
Los contratos de futuros sobre índices europeos y estadounidenses muestran una negociación mixta, resultado directo del débil sentimiento prevaleciente durante la sesión asiática.
El Banco de Australia (RBA) mantuvo el tipo principal en el 3,60%, como se esperaba, y la decisión y el comunicado fueron relativamente equilibrados, lo que impulsa un 0,3% el AUD/USD.
Las declaraciones de Bullock mostraron un tono agresivo, enfatizando que el escenario presupone una larga pausa o subidas, sin margen para reducciones, y señalando la reunión de febrero como crucial para conocer los nuevos datos de inflación. El mercado ya prevé casi dos subidas para 2026.
Contraoferta de Paramount para comprar Warner Bros. Discovery
Paramount Skydance ha presentado una contraoferta para adquirir Warner Bros. Discovery por 108.400 millones de dólares, superando la oferta anterior de Netflix de 72.000 millones de dólares. Las acciones de WBD y Paramount subieron (un 3,5% y un 8%, respectivamente), mientras que las acciones de Netflix cayeron un 3,5%. Paramount se vio impulsada a presentar una oferta totalmente financiada y simplificada por los riesgos antimonopolio de la fusión de Netflix y WBD, que incluso fueron destacados por Donald Trump.
Política monetaria del Banco de Japón
El primer ministro japonés, Sanae Takaichi, señala claramente la creciente preocupación de las autoridades por la debilidad del yen, enfatizando su disposición a tomar las medidas adecuadas en el mercado cambiario si fuera necesario.
Kazuo Ueda, por su parte, confirma que el escenario del Banco de Japón (BoJ) comienza a materializarse: los tipos de interés reales se mantienen muy bajos, el mercado laboral se está endureciendo y las presiones salariales y de precios están aumentando, lo que allana el camino para nuevas reducciones en la escala de flexibilización.
Otros mercados
El Departamento de Comercio de EE. UU. pronto permitirá la exportación del chip H200 de Nvidia a China. Las acciones de Nvidia subieron un 1,8% ayer tras esta noticia.
Durante la sesión europea, la publicación más importante del día es la balanza comercial alemana. Durante la sesión americana, los eventos más importantes son los datos semanales de ADP y el informe JOLTS. Los inversores esperan con interés la decisión de la Fed de mañana y los informes de NFP e IPC de la próxima semana.
Actualmente, observamos una debilidad generalizada en el mercado de materias primas, que continúa la caída de ayer. El petróleo WTI baja un 0,2% mientras que el gas natural baja un 0,95%. En paralelo, el precio del oro baja un 0,18% y el de la plata un 0,27%.
