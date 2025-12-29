El Ibex 35 sigue subiendo en la última semana del año

En la recta final del 2025, los principales índices europeos operan con un volumen de negociación más bajo de lo habitual. Las bolsas muestran avances generalizados, aunque con movimientos moderados. El Ibex 35 consigue lidiar con sus máximos de 17.200 puntos tras anotarse un ligero ascenso del 0,15%.

Indra, entre las empresas bajistas del Ibex 35

Al inicio de la jornada, Indra se situaba como el valor más débil del Ibex 35. Su evolución, sin embargo, se ha suavizado mientras seguimos conociendo los progresos en las conversaciones para un posible acuerdo de paz en Ucrania. Tanto Trump como Zelenski evitaron concretar una fecha para el fin del conflicto, ya que aún quedan cuestiones complejas por resolver: el estatus económico y político del Donbás, la retirada de las tropas ucranianas, el control de la planta de Zaporizhia y las garantías de seguridad para Ucrania. Aun así, los avances en el marco del acuerdo han provocado descensos generalizados en las empresas europeas vinculadas al sector de defensa.



La atención del día se centra en los metales preciosos, que registran notables caídas. En el caso de la plata, los descensos se intensifican tras el aumento de los requisitos de margen aplicado por COMEX a los futuros de este metal. El 12 de diciembre se aplicó un incremento inicial del 10%, y el pasado viernes se produjo una subida más contundente: el margen necesario para mantener una posición pasó de 20.000 a 25.000 dólares por contrato, un alza del 25%. Otros metales, como el paladio y el platino, también retroceden después de las fuertes revalorizaciones de las últimas semanas.



Más allá del Ibex 35, en Estados Unidos, las bolsas de Wall Street arrancan la sesión con descensos. Nvidia destaca tras informar a la SEC de que ha completado la inversión de 5.000 millones de dólares en Intel, adquiriendo 214,8 millones de acciones ordinarias a un precio de 23,28 dólares cada una.

