BYD ha dado un salto cualitativo en España tras confirmar que ya suma 30.000 vehículos matriculados desde su llegada en 2023, consolidándose como una de las referencias absolutas en el mercado de turismos enchufables y, en particular, en el segmento eléctrico. Este hito llega tras un 2025 de crecimiento casi exponencial en el que la marca ha acelerado su presencia comercial, su gama y su peso en las matriculaciones “cero y bajas emisiones”.

BYD alcanza las 30.000 matrículas en España

BYD ha alcanzado las 30.000 matriculaciones acumuladas en España desde el inicio de su actividad comercial en marzo de 2023. Solo en los últimos cuatro meses, la compañía, uno de los máximos competidores de Tesla, ha pasado de 20.000 a 30.000 coches matriculados, lo que evidencia una fuerte aceleración de la demanda de la marca.

Este volumen sitúa a BYD como una de las marcas con mayor tracción dentro del mercado de vehículos enchufables (eléctricos e híbridos enchufables), reforzando su imagen de referencia en movilidad eléctrica en España.

En este escenario, el BYD Seal U DM-i se ha consolidado como el híbrido enchufable más vendido en España en 2025, con unas 8.394 unidades y una cuota cercana a un tercio del mercado PHEV, convirtiéndose en el gran motor del crecimiento de la marca. Sumando versiones, el Seal U acumula casi 12.000 unidades en España, mientras que el SUV 100% eléctrico Atto 3 supera las 4.000 matriculaciones y lidera su categoría con más del 13% de cuota.

BYD ha logrado colocar varios modelos entre los eléctricos más vendidos del país y ha llegado a concentrar cerca del 30% del mercado de eléctricos puros en varios meses del año, apoyada por el tirón del Dolphin Surf y la rápida ampliación de su gama.

El crecimiento se dispara

La evolución que ha registrado BYD ha sido muy rápida: de 628 matriculaciones en 2023, su primer ejercicio completo, BYD pasó a superar las 5.000 unidades enchufables en 2024 y ha multiplicado varias veces esa cifra durante 2025. En este proceso, la marca ha ido encadenando etapas: 1.000 unidades en marzo de 2024, más de 10.000 en abril de 2025, 20.000 en agosto y el umbral de las 30.000 este mes de diciembre, lo que refleja una curva de adopción muy pronunciada.

Este crecimiento se apoya en una red de concesionarios en expansión, campañas agresivas de precio/financiación y una propuesta de producto centrada en alta tecnología propia (batería Blade, plataformas específicas para eléctricos) y posicionamiento value frente a las marcas europeas.

Cotización de las acciones de BYD

Las acciones de BYD en la bolsa alemana están subiendo un 4,9% en estos momentos. La compañía, que en los meses de septiembre y octubre registró sus primeros descenso en ventas desde 2020, se ha visto presionada por la competencia interna y los efectos regulatorios en China, así como por una guerra de precios que sigue ha deteriorado sus márgenes sectoriales. Aun así, y pese al entorno desafiante que enfrenta, en el acumulado del año firma una subida de más del 10%.