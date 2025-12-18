El Banco de Noruega mantiene los tipos sin cambios

Conclusiones clave El Banco de Noruega mantiene los tipos de interés sin cambios.

El Banco de Noruega no se precipitará con las bajadas de tipos.

Se espera que la inflación alcance el objetivo en 2028.

Como se esperaba, el Banco de Noruega ha mantenido sin cambios los tipos de interés. El tipo principal se sitúa actualmente en el 4,0%. El Banco de Noruega ha ajustado ligeramente sus previsiones económicas, aunque estas no alteran el panorama general: La inflación del IPC para 2025 se sitúa en el 3,1%, en línea con la previsión de septiembre.

La inflación del IPC se sitúa en el 2,7% en 2026, frente al 2,8% de septiembre.

La inflación del IPC se sitúa en el 2,4% en 2027, frente al 2,3% de septiembre.

El PIB en 2025 se sitúa en el 1,6%, frente al 2,0% de septiembre.

El PIB en 2026 se sitúa en el 1,3%, frente al 1,5% de septiembre.

El PIB en 2027 se sitúa en el 1,3%, sin cambios respecto a septiembre. El Banco de Noruega ha revisado a la baja sus previsiones económicas e indica que, si los datos coinciden con las previsiones, anticipa uno o dos recortes de tipos el próximo año, pese a que no pretenden implementarlos rápidamente. El propio Banco de Noruega prevé que la inflación alcance el objetivo del 2% en 2028, por lo que no hay prisa por reducir significativamente los tipos de interés. El mercado da un 65% de probabilidades de recortes en julio del próximo año. La falta de urgencia en los recortes de tipos está fortaleciendo la corona noruega frente al euro. El euro también se está depreciando ligeramente a la espera de la decisión del BCE y su posible cambio en el discurso (aunque los tipos de interés se mantendrán). Cotización del EUR/NOK Fuente : Plataforma de XTB

