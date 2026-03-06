Conclusiones clave El calendario económico de la jornada está marcado por la publicación de las NFP.

La publicación podría reducir las expectativas de recortes de tipos de la FED.

El calendario económico de hoy presenta una de las publicaciones más importantes del mes: el informe de Nóminas No Agrícolas (NFP) de EE. UU. Si bien los participantes del mercado siguen centrados principalmente en la evolución de Oriente Medio, la robustez de los datos de hoy podría reducir aún más las expectativas de recortes de tipos de interés por parte de la Reserva Federal. Cabe destacar que el anterior informe de NFP sorprendió significativamente al alza, a pesar de las previsiones pesimistas, y el último informe de ADP alcanzó su nivel más alto en varios meses. Calendario económico del día 10:00 AM (GMT) Eurozona – PIB del 4T 2025 (Final): Estimación: 1,3 % interanual (Anterior: 1,4 % interanual).

1:30 PM (GMT) EE. UU. – Nóminas no agrícolas (feb.): Estimación: 60.000 (Anterior: 130.000).

1:30 PM (GMT) EE. UU. – Tasa de desempleo (feb.): Estimación: 4,3 % (Anterior: 4,3 %).

1:30 PM (GMT) EE. UU. – Salario medio por hora (feb.): Estimación: 3,7 % interanual (Anterior: 3,7 % interanual).

1:30 PM (GMT) EE. UU. – Ventas minoristas (feb.): Estimación: -0,3 % intermensual (Anterior: 0,0 % intermensual).

1:30 PM (GMT) EE. UU. – Ventas minoristas subyacentes (feb.): Estimación: 0,1 % intermensual (Anterior: 0,0 % intermensual).

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.