El barril de West Texas supera los 62 dólares

Conclusiones clave La OPEP+ mantiene un aumento moderado de la producción (137.000 barriles diarios).

El incremento, menor de lo previsto, alivia las preocupaciones sobre una gran entrada de crudo al mercado.

El barril de petróleo West Texas sube un 2,15% hasta los 62,05 dólares, tras conocer que la OPEP+ mantendrá el aumento moderado de la producción para noviembre en 137.000 barriles diarios. Este aumento, menor de lo previsto, alivió la preocupación por una gran entrada de crudo al mercado. Tanto el Brent como el WTI cotizan al alza a pesar de las especulaciones previas sobre un mayor aumento de la oferta por parte de la OPEP+, que había empujado los precios hacia mínimos de cuatro meses. La OPEP+, liderada por Arabia Saudita y Rusia, afirmó que la decisión refleja un entorno económico estable y bajos inventarios, añadiendo que la situación se reevaluará en la próxima reunión del 2 de noviembre. Las estimaciones apuntan a una menor demanda en el cuarto trimestre, impulsada por el mantenimiento de las refinerías, la menor reducción de las existencias de productos según los datos estadounidenses y una percepción macroeconómica generalmente más débil, mientras que persisten los obstáculos para la oferta, como el aumento de la producción de Venezuela, la reanudación de las exportaciones kurdas y los cargamentos no vendidos de Oriente Medio. Según Rystad Energy, los 137.000 barriles diarios adicionales siguen contribuyendo al exceso de oferta del mercado, aunque parte del apoyo proviene de las compras de reservas chinas, las tensiones geopolíticas y las fricciones comerciales. Cotización del barril West Texas Fuente : Plataforma de XTB

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.